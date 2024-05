Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: les chiffres des PPI n'impressionnent pas information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 17:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en légère hausse mardi, les investisseurs ayant peu réagi à l'annonce d'une hausse plus forte que prévu des prix à la production, pourtant susceptibles d'alimenter l'hypothèse d'un report des baisses de taux de la Fed.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones gagne 0,1% à 39.470,8 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,4% à 16.456,4 points. Avec un gain de 0,2% à 5229,9 points, le S&P 500 revient à une trentaine de points de son record absolu.



La hausse supérieure aux attentes de l'indice des prix producteurs (PPI) n'a pas impressionné les investisseurs à la veille de la parution des chiffres des prix à la consommation (CPI), très attendus par le marché.



Le Département du Travail a indiqué ce matin que les prix à la production (PPI) avaient augmenté de 0,5% aux Etats-Unis en avril d'un mois sur l'autre et de 2,2% sur un an.



L'indice de base ('core') - qui mesure les tensions sur les prix producteurs hors alimentation, énergie et services commerciaux - atteint quant à lui 3,1% en rythme annuel, revenant ainsi à un plus haut d'un an.



Si ces données supérieures aux attentes suggèrent que la Fed pourrait encore repousser l'échéance d'une baisse de taux, les investisseurs semblent au contraire vouloir relativiser cette déception.



'A première vue, ces chiffres peuvent paraître assez inquiétants', commente Michael Brown, stratège chez Pepperstone.



'Mais les chiffres du mois de mars ont été révisés à la baisse pour finalement faire apparaître une baisse de 0,1%, ce qui explique la réaction modérée des marchés', souligne-t-il.



Conséquence, le rendement des bons du Trésor américains à dix ans se détend à 4,47%, après avoir dépassé 4,53% dans le sillage de la statistique.



Les investisseurs encaissent tout aussi bien les dernières déclarations du président de la banque centrale américaine, Jerome Powell, qui a confirmé que les taux resteraient à de niveaux élevés pendant longtemps à l'occasion d'une conférence organisée à Amsterdam.



Paradoxalement, le marché table désormais avec une probabilité de 49,8% sur une baisse de taux en septembre, selon le baromètre FedWatch du CME, contre 44% il y a un mois.





