Wall Street: les acheteurs s'imposent, sur le finish

(CercleFinance.com) - La tendance est demeurée indécise jusqu'à 20 minutes de la clôture, et les acheteurs ne se sont imposés qu'au cours du dernier quart d'heure.



L'indice Dow Jones progresse de 0,70% à 41.114, le S&P500 de 0,43% à 5.631 et le Nasdaq Composite se contente de 0,27% à 17.738 : il ne doit sa hausse qu'au secteur des semi-conducteurs et à l'indice SOXX (+1,8%, avec Qualcomm +3,15%, Nvidia +3,1%, AMD et Microchip +1,8%).



Le point d'orgue de cette journée - le communiqué de la Réserve fédérale - n'a pas fait tressaillir Wall Street à 20h00.



La Réserve fédérale américaine n'a pas modifié ses taux lors de sa réunion de politique monétaire, comme prévu, et motive sa décision par le fait que 'les incertitudes concernant les perspectives économiques se sont encore accrues'.



Mais Jerome Powell et ses collègues conviennent que 'les risques d'une hausse du chômage et de l'inflation ont augmenté'. Ils considèrent aussi que 'l'inflation reste encore à des niveaux assez élevés', d'où l'immobilisme prévisible observé ce soir.



Côté bons du Trésor américain, pas de réaction très marquée : le taux à 10 ans efface -3 points de base à 4,29%, celui à 30 ans -3,3 points de base à 4,78%.



Seule donnée macroéconomique de la journée, les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 438,4 millions de barils lors de la semaine du 28 avril, signalant donc une baisse de deux millions de barils par rapport à la semaine précédente.



Au chapitre des publications d'entreprises, les investisseurs ont sanctionné celle de la plateforme Uber (-2,5%), mais bien accueilli celle du fabricant de puces AMD (+1,8%) et surtout acclamé celle du géant du divertissement Walt Disney (+10,8%), accompagnée d'un relèvement d'objectif annuel de BPA.





