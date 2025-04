Wall Street: léger repli en vue, le rebond s'essouffle information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 15:17









(CercleFinance.com) - Wall Street est attendue en baisse mardi à l'ouverture, le rebond amorcé depuis une semaine semblent s'essouffler alors que l'incertitude sur la politique commerciale américaine ne s'est pas totalement résorbée.



Environ une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture dans le rouge, le contrat à terme sur le Dow Jones cédant 0,4% et celui sur le Nasdaq autour de 0,1%.



Un léger mouvement de consolidation semble se dessiner alors que le S&P 500 avait gagné près de 0,8% hier pour aligner une seconde séance consécutive dans le vert, une première depuis l'officialisation des nouveaux droits de douane, le 2 avril dernier.



L'indice de référence des gérants américains limite ainsi son repli à 4,7% depuis le 'Jour de la Libération' et n'accuse plus qu'un recul de l'ordre de 12% depuis ses pics du mois de février, des scores loin d'être catastrophiques au vu des turbulences qui ont récemment secoué les marchés.



Les investisseurs restent néanmoins prudents dans un contexte d'incertitude face à l'évolution des questions commerciales, le grand sujet de préoccupation du moment.



Du côté des bonnes nouvelles, Donald Trump a évoqué hier la possibilité d'une suspension des droits de douane de 25% imposés sur les voitures importées aux Etats-Unis depuis le 3 avril.



Mais le président américain a également officialisé le lancement d'une enquête visant à déterminer si les importations de semi-conducteurs et de produits pharmaceutiques constituaient ou non un risque du point de vue de la sécurité nationale.



Face à ces positions changeantes, les investisseurs devraient rester coincés entre les risques commerciaux d'une part et les fondamentaux économiques et les résultats d'entreprises de l'autre.



Les stratèges de Jefferies ont annoncé ce matin avoir revu à la baisse leur objectif sur le S&P à 5300 points, ce qui fait apparaître un potentiel de baisse supplémentaire de presque 2% par rapport aux niveaux actuels.



D'après le courtier, le revirement de la Maison Blanche sur les droits de douane ne devrait pas empêcher que la confiance des entreprises et des consommateurs s'érode.



Publiés ce matin, les comptes de Bank of America et Citi ont rassuré sur la santé du secteur des services financiers, tandis que ceux de Johnson & Johnson ont encore peiné à convaincre les investisseurs.



Outre les débats concernant le commerce, les investisseurs s'intéressent également aux indicateurs économiques, avec l'espoir qu'ils montrent que la croissance continue de bien résister.



L'activité manufacturière a chuté pour le deuxième mois consécutif dans l'Etat de New York en avril, selon l'enquête mensuelle de la Fed locale qui a gagné douze points mais reste en territoire négatif à -8,1.



Les prix à l'importation ont quant à diminué de 0,1% en mars par rapport au mois précédent, mais se sont accrus de 0,9% de rythme annuel, selon les chiffres du Département du Travail.



Les actifs risqués souffrent aussi du récent rebond des rendements obligataires, qui restent à des niveaux élevés bien que le mouvement d'aversion au risque des deux dernières semaines a tendance à s'estomper.



Le rendement du Treasuries à dix ans remonte au-delà de 4,38%, alors qu'il évoluait encore en-dessous du seuil des 4% il y a une dizaine de jours, soit leur plus forte hausse en une semaine depuis 2001.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.