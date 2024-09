Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: le vert s'impose, résultats et PIB rassurent information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 15:24









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en franche hausse jeudi matin, soutenue par les résultats bien accueillis de Micron et d'Accenture et par les chiffres meilleurs que prévu de la croissance américaine.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 prend 0,8%, tandis que celui sur le Nasdaq 100 bondit de 1,6%, laissant entrevoir un début de séance dans le vert.



Bien orienté dernièrement avec l'amorce du cycle de baisse des taux - qui favorise les investissements dans le numérique - le secteur technologique devrait encore se distinguer ce jeudi grâce aux publications de deux poids lourds de la cote.



Le fabricant de puces de mémoire et de stockage Micron Technology grimpe de plus de 17% en cotations avant-Bourse dans le sillage de résultats trimestriels jugés 'solides'.



Le groupe de Boise (Idaho) a par ailleurs fait état de perspectives meilleures que prévu, rassurant les investisseurs sur l'état du marché mondial du secteur.



Dans son sillage, les spécialistes des semi-conducteurs devraient continuer de se distinguer, et notamment Nvidia malgré sa hausse de près de 150% cette année.



Si les investisseurs commencent à s'interroger sur les niveaux de valorisation des 'techs', le segment fait toujours figure d'incontournable aux yeux des marchés.



'La réalité c'est qu'il n'y a pas d'autre alternative que d'être exposé aux Etats-Unis et à ce segment bien spécifique', souligne Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'Dans un marché boursier en situation oligopolistique, être contrariant est rarement un choix judicieux', rappelle l'analyste.



Egalement en hausse, Accenture devrait ouvrir en hausse de 5% suite à ses résultats trimestriels meilleurs que prévu, notamment grâce à des prises de commandes d'un milliard de dollars dans l'IA générative sur le trimestre.



Les indicateurs du jour ont écarté la crainte d'un brusque ralentissement de l'activité tout en confortant le scénario d'une poursuite de l'assouplissement monétaire en cours.



Le PIB américain a augmenté à un rythme annualisé de 3% au deuxième trimestre, selon la troisième estimation du Département du Commerce, conformément à ce qu'il avait indiqué en deuxième lecture il y a un mois.



A titre de comparaison, les économistes attendaient une révision en baisse à 2,8%.



Parallèlement, le nombre des inscriptions au chômage a diminué la semaine passée aux Etats-Unis, laissant entendre que le marché du travail ne se détend pas aussi vite que prévu.



Quoique meilleures que prévu, ces statistiques ne sont de nature influencer la prévision de deux nouvelles baisses de taux de la part de la Fed d'ici à la fin de l'année.



Sur le marché des devises comme sur l'obligataire, la réaction a été minime et brève: le dollar remonte légèrement face à l'euro, qui revient vers 1,1140, tandis que le 10 ans américain se stabilise en-dessous de 3,80%.



L'approche de la publication de la mesure d'inflation que privilégie la Réserve fédérale, l'indice 'core PCE', prévue demain, pourrait toutefois limiter la prise de risque.



Ces chiffres pourraient montrer que les tensions inflationnistes restent tenaces aux Etats-Unis et remettre en cause l'hypothèse de deux nouvelles baisses de taux de la Fed de 25 points de base d'ici à la fin de l'année.





