Wall Street: le vert revient après le récent trou d'air

(CercleFinance.com) - De retour du long week-end de 'Memorial Day', Wall Street a ouvert en hausse mardi matin, bénéficiant de quelques achats à bon compte suite au trou d'air enregistré la semaine passée.



En fin de matinée, le Dow Jones progresse de plus de 1,2% à 42.124,9 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge pas loin de 2% à 19.109,7 points.



Les indices phares de New York avaient chuté 2,5% la semaine dernière, victimes d'un regain de prudence après leur progression de la semaine précédente, due à un apaisement des relations commerciales sino-américaines.



Les marchés bénéficient ce mardi de la décision du président américain Donald Trump de repousser au 9 juillet son ultimatum sur les droits de douane ciblant l'Europe.



'On voit bien que les marchés digèrent désormais les menaces de Trump', lâcher un trader. 'Les investisseurs se sont habitués à son style et savent bien que ses menaces ne sont pas appelées à se concrétiser dans l'immédiat', ajoute-t-il.



'Il y a clairement une forme d'éreintement qui est en train de s'installer', conclut le professionnel.



La tendance profite également de l'amélioration du moral des ménages, selon les résultats de l'enquête mensuelle du Conference Board, dont l'indice s'est fortement redressé pour s'établir à 98 en mai.



'Le rebond était déjà visible avant l'accord commercial sino-américain du 12 mai, mais il a gagné de la vitesse par la suite', a souligné Stéphanie Guichard, l'une de ses économistes.



Publiés en début de matinée, les commandes de biens durables ont rechuté de 6,3% en avril, selon les chiffres du Département du Commerce.



Toutefois, en excluant le secteur des transports aux variations souvent particulièrement volatiles, les commandes de biens durables se sont accrues de 0,2% le mois dernier.



Mais le vrai test pour les marchés d'actions américains interviendra demain soir avec les résultats trimestriels de Nvidia, très attendus, qui seront suivis vendredi par les chiffres de l'inflation PCE aux Etats-Unis, un indicateur clé pour la Fed.





