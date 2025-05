Air Liquide: acquisition de deux sociétés en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 18:37









(CercleFinance.com) - Air Liquide annonce ce soir l'acquisition de intensivLeben et AP-Sachsen, deux sociétés de soins résidentiels en Allemagne.



Avec cette opération, le Groupe élargit sa présence sur le marché des lieux de vie médicalisés. Air Liquide accompagne plus de 220 000 patients en Allemagne et 2,1 millions de personnes à domicile vivant avec une maladie chronique dans le monde.



Les deux sociétés acquises opèrent dans la région de Saxe, l'une des régions les plus densément peuplées de l'Est de l'Allemagne, précise le groupe.



Air Liquide est présent dans l'activité Santé à domicile en Allemagne depuis 25 ans et a réussi à devenir l'un des acteurs majeurs du secteur des lieux de vies médicalisés, avec 20 centres à travers l'Allemagne.



Diana Schillag, membre du Comité Exécutif d'Air Liquide supervisant la Santé, a déclaré : “Au regard de la demande croissante en soins médicaux à domicile liée à l'évolution démographique, les lieux de vie médicalisés jouent un rôle essentiel pour les systèmes de santé.'





Valeurs associées AIR LIQUIDE 185,3800 EUR Euronext Paris -0,08%