Wall Street: le vert domine, trois poids lourds grimpent

(CercleFinance.com) - Wall Street termine sans direction, les indices américains ayant évolué dans des marges étroites de 15h30 à 22h00.



Les plus optimistes se réjouissent que, contrairement aux scores d'ouverture (deux indices sur trois dans le rouge), le vert domine en clôture avec un Dow Jones inchangé, un S&P500 en hausse de 0,1% (à 6.006), tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,3%, grâce à l'avancée de trois poids lourds : Amazon (+1,7%), Alphabet (+1,6%), puis Tesla (+4,5%).



À noter également les progressions de Palantir (+3,5%), AMD (+4,8%) et Regeneron (+5%).



Il manque évidemment de véritables 'moteurs de marché' pour permettre aux indices new-yorkais de dépasser de façon convaincante leurs meilleurs niveaux en trois mois, avec un S&P500 revenu à 2% de son record historique du mois de février dernier.



Ces performances traduisent la résilience des marchés financiers, qui semblent avoir désormais digéré le choc initial provoqué par les menaces tarifaires américaines. La Chine a autorisé certains de ses groupes miniers à réexporter des terres rares à destination des trois principaux constructeurs automobiles américains, ce qui a été perçu comme un signe de détente (la réciproque n'est pas vraie du côté de la Maison-Blanche, avec le maintien des embargos sur certaines catégories de semi-conducteurs).



Le risque que ces surtaxes pèsent lourdement sur l'économie mondiale s'est partiellement estompé, bon nombre d'entre elles ayant été repoussées, alors que Washington affirme que les négociations avancent avec l'Europe.



Pour autant, les analystes soulignent que des risques importants subsistent, au premier rang desquels la perspective d'un net ralentissement de l'activité mondiale, alimenté par l'incertitude persistante autour de la politique commerciale de l'administration Trump.



Un autre facteur d'incertitude vient s'ajouter : le déploiement de la Garde nationale en Californie pour rétablir l'ordre, une tâche traditionnellement dévolue à la police locale, sauf en cas 'd'insurrection'.



Le climat social se tend fortement dans plusieurs États démocrates qui protestent contre le renvoi massif des migrants et des étudiants.



Nul ne sait comment le recours à des mesures exceptionnelles - assimilées par une bonne partie des médias 'libéraux/progressistes' à un abus de pouvoir - se traduira dans les futures tractations politiques sur la suppression du plafond de la dette que préconise Trump (une mesure contestée au sein même du camp républicain).



Côté taux, après une séance de vendredi qui avait vu le rendement des obligations du Trésor américain bondir de +10 à +11 points de base (ce qui a effacé en quelques heures tous les gains des quatre ou cinq séances précédentes), le taux à dix ans se détend un peu ce soir (-3,3 points de base vers 4,478%), et celui à trente ans recule de deux points de base à 4,942%.





