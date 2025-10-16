Wall Street : le vert domine, le Russell-2000 s'offre un doublé record
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 00:10
Mais cette séance restera marquée par le doublé record 'intraday clôture' du Russell-2000 à respectivement 2.541Pts et 2.517 au final (+0,9%) : les valeurs domestiques font figure -depuis le weekend- d'actifs refuge dans contexte délétère entre la Chine et les Etats Unis.
Les acheteurs de 'technos' qui ont dominé le classement (AMD +9,4%, Western Digital +6,5%, KLA +6%, Applied Materials et Intel +4,3%) sont inspirés par l'espoir d'un apaisement des relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine après la surenchère sur les taxes sur les porte conteneurs et les spécialistes du fret maritime.
Un article du Wall Street Journal assure aujourd'hui que les deux camps ont exprimé leur volonté d'apaiser les dernières tensions, mais pour des raisons différentes, les Chinois voulant s'assurer que la rencontre entre Trump et Xi aura bien lieu, comme prévu, d'ici à la fin du mois, tandis que les Américains veulent calmer le jeu afin de tenter de limiter les pertes sur les marchés boursiers.
Les marchés américains avaient fini en ordre dispersé mardi après un discours sans surprise du président de la Fed, Jerome Powell, qui a un peu rassuré les investisseurs sur le rythme à venir de l'assouplissement de la politique monétaire américaine.
Les publications des trimestriels des plus grandes institutions financières US sont bien accueillies depuis hier, et de nouvelles 'bonnes surprises' sont venues conforter le sentiment positif initial : Morgan Stanley prend +4,7%, Blakrock prend encore +0,7% après les +4% de la veille.
Après 48H sans données macro, en raison de la fermeture des administrations de Washington pour cause de 'shutdown, l'agenda macroéconomique contenait la publication de l'indice Empire State de la Fed de New York qui affiche +19Pts vers 10,7.
L'activité dans l'État de New York rebondit en octobre, selon les entreprises ayant répondu à l'enquête dite 'Empire State Manufacturing Survey': dans le détail, les nouvelles commandes ont légèrement augmenté et les livraisons ont progressé, indique le rapport qui souligne aussi un léger allongement des délais de livraison. La disponibilité des approvisionnements a continué de se détériorer quelque peu. Les stocks sont restés quasiment inchangés.
Enfin, l'emploi a augmenté, mais la durée moyenne de la semaine de travail a légèrement diminué. Le rythme de hausse des prix des intrants et des prix de vente s'est accéléré. faiblesse du secteur manufacturier.
Les T-Bonds US se détendent un peu avec -2Pts sur le '30 ans' à 4,604%, le '10 ans' efface -1,2Pt vers 4,0130%.
