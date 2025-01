Wall Street : le séisme DeepSeek efface gains 2025 du Nasdaq information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 23:50









(CercleFinance.com) - Cette séance du 27 janvier restera gravée dans les mémoires parce qu'elle a eu un côté un peu 'cygne noir' pour le secteur des 'technos', mais aussi et surtout parce que la chute de -17% de Nvidia a occasionné la plus gigantesque destruction de valeur (-600Mds$) de l'histoire jamais observée sur une seule valeur du S&P500 ou du Dow Jones.



L'indices PHLX des semiconducteur a dévissé de -9% (sans précédent depuis mars 2020) dans le sillage d'Arista Network -22,3%, Marvell techno -19%, Broadcom -17,4%, TSMC -13,3%, ARM -10,2%, Cadence Design -9,5%, Micron -9%... et de Nvidia -17% déjà mentionné.



Ce séisme boursier a provoqué par la montée en puissance incroyablement rapide de DeepSeek, un moteur de recherche bourré d'Intelligence artificielle, plus performant que Cat-GPT, et développé pour un cout 100 fois moindre (estimation raisonnable) ou 1.000 fois moindre (selon le narratif chinois) que son rival américain qui a nécessité des dizaines de milliards pour voir le jour.



Deepseek en revanche aurait été développé par quelques dizaines de jeunes informaticiens, en utilisant des serveurs de technologie 'basique', ou très éloignée des GPU dernier cri produits par Nvidia (à 40.000 ou 72.000$ pièce pour les 'Blackwell').

Tout cela reste à vérifier mais il est incontestable que les chinois sont parvenus en un temps record et sans matériel ultra haut de gamme à rivaliser avec les US... et pour coût certainement très inférieur.



Le Nasdaq chute de -3,1% (sa plus forte baisse depuis le 18 décembre) et efface ses gains annuels, le S&P 500 finit en baisse de 1,5%, le Dow Jones tire parti de faible exposition aux semiconducteur : il finit en hausse de 0,65%, dans le sillage d'Apple qui reprend +3%.

Avec une soudaine vague de 'risk-off', (le VIX bondit de +21% vers 18), le T-Bond à 10 ans atteint son plus bas niveau en un mois à 4,495% en intraday, 4,534% à 22H, soit -6,5Pts.



Sur le front des statistiques, les ventes de logements neufs aux US ont augmenté pour le deuxième mois consécutif en décembre -de 3,6% à 698.000 unités-: une hausse qui s'est accompagnée d'un rebond du prix des biens à 427.000 dollars, contre 402.500 le mois précédent, tandis que le prix de vente moyen s'est accru à 513.600 dollars, après 485.000 dollars en novembre.



Au rythme actuel, il faudrait 8,5 mois pour épurer les stocks de logements sur le marché, qui atteignaient 494.000 unités en décembre.



La semaine sera également marquée par la réunion de politique monétaire de la Fed mardi et mercredi (communiqué le 28/01 à 20H): aucun changement de taux n'est attendu du côté de la banque centrale américaine, mais les commentaires de son patron, Jerome Powell, seront suivis de près alors que le nouveau président Donald Trump a clairement fait comprendre qu'il allait demander à l'institution de baisser ses taux.





