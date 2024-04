Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: le secteur de la tech pourrait revenir en grâce information fournie par Cercle Finance • 22/04/2024 à 15:18









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait repartir à la hausse lundi dans les premiers échanges, les investisseurs optant pour l'optimisme avant l'annonce des résultats de plusieurs géants de la technologie au cours des jours qui viennent.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais progressent d'environ 0,5%, laissant entrevoir une ouverture positive.



Les valeurs technologiques ont perdu de leur dynamisme depuis un mois, mais elles pourraient rapidement réaccélérer et creuser à nouveau l'écart avec les autres secteurs, comme c'est le cas depuis plusieurs années.



Avec un gain de 3% depuis le début de l'année, l'indice sectoriel S&P des hautes technologies se situe pour l'instant derrière les valeurs de l'énergie ou de la finance, qui ont respectivement grimpé de 13% et 7% sur la période.



L'arrivée de la saison des résultats, avec les publications des titans Meta, Microsoft et Alphabet, pourrait toutefois faire revenir les investisseurs, qui se sont inquiétés ces dernières semaines du niveau élevé des valorisations dans un contexte de remontée des rendements obligataires.



D'après FactSet, le secteur technologique devrait afficher une croissance de ses bénéfices de 12,3% au premier trimestre, bien supérieure à celle de l'ensemble de l'indice S&P 500 (+0,5%).



Au vu du poids du secteur technologique et notamment des 'Sept Magnifiques' qui représentent désormais 28% de la capitalisation boursière du S&P 500, sa croissance est essentielle à la progression de Wall Street.



Si le secteur de la technologie a récemment opéré une pause, les analystes estiment qu'il devrait bénéficier des investissements massifs dans l'IA et le 'cloud', ce qui les conduit à voir les 'techs' bientôt revenir en grâce.



Au-delà des résultats, les investisseurs vont continuer à surveiller l'évolution de l'inflation avec la parution, vendredi, de l'indice PCE aux Etats-Unis, l'indicateur de la dynamique des prix préféré de la Fed.



Avant cela, la publication - jeudi - des premiers chiffres du produit intérieur brut (PIB) américain pour le premier trimestre sera suivie de près.



Le consensus prévoit un léger ralentissement de la croissance, à 2,9%, après celle de 3,4% enregistrée au quatrième trimestre.





