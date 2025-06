Wall Street: le rouge revient faute de catalyseurs information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 15:10









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir dans le rouge mardi matin, les investisseurs ayant du mal à trouver des éléments suffisants pour pousser le marché plus haut après son mouvement haussier de presque deux mois, qui a ramené l'indice S&P 500 à environ 3% de ses plus hauts historiques.



Les 'futures' sur indices new-yorkais signalent pour l'instant une ouverture en repli d'environ 0,2% pour le Dow Jones et le S&P, tandis que le Nasdaq pourrait céder 0,1%.



Les marchés d'actions américains avaient bien démarré le mois de juin hier, mais l'absence de catalyseurs évidents aujourd'hui ne devrait pas permettre de maintenir l'optimisme de la veille.



Alors que les tensions commerciales à l'échelle mondiale persistent, les perspectives mondiales se dégradent de plus en plus, avertit l'OCDE dans son dernier rapport.



'Le renforcement sensible des obstacles aux échanges, le durcissement des conditions financières, l'érosion de la confiance des entreprises et des consommateurs ainsi que le niveau élevé d'incertitude liée à l'action publique font peser des risques importants sur la croissance', prévient l'organisation.



Pour ce qui concerne les Etats-Unis, l'OCDE n'attend qu'une croissance de 1,6% pour cette année et de 1,5% pour l'an prochain.



Les chiffres des commandes à l'industrie - attendus dans le courant de la matinée - devraient d'ailleurs montrer que le secteur manufacturier traverse une zone de turbulences avec l'instauration des surtaxes douanières.



Le rapport sur les ouvertures de postes 'JOLT', un indicateur suivi de près par la Réserve fédérale, devrait quant à lui montrer que les tensions ne se dissipent que très lentement sur l'emploi américain.



Sur une note plus favorable, les stratèges de Deutsche Bank disent désormais viser un indice S&P 500 à 6550 points à la fin de l'année, ce qui correspond à un potentiel de hausse de plus de 10%.



Les marchés de taux - qui s'étaient dégradés la veille malgré la dégradation des relations commerciales sino-américaine et les inquiétudes géopolitiques - bénéficient d'un retour de l'aversion au risque.



Le rendement des Treasuries à dix ans perd ainsi plus de trois points de base pour revenir sous les 4,43%.



Sur le marché du pétrole, le brut confirme sa bonne forme du moment, l'affaiblissement du dollar faisant plus que compenser l'annonce d'une nouvelle production de l'Opep+ au mois de juillet.



Le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) en profite pour gagner 1,3% et repasser au-dessus de la barre des 63 dollars, à 63,3 dollars.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.