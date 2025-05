Wall Street: le rouge domine, Trump cible à nouveau la Chine information fournie par Cercle Finance • 30/05/2025 à 15:16









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait céder du terrain vendredi au début d'une séance qui devait être dominée par les derniers chiffres de l'inflation, mais qui se caractérise surtout par un regain de tension entre les Etats-Unis et la Chine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais reculent de 0,3% à 0,4%, annonçant un début de séance dans le rouge.



L'aversion au risque devrait dominer sur les marchés suite à la publication d'un post de Donald Trump sur son média social Truth dans lequel le président américain accuse la Chine d'avoir 'totalement violé' l'accord que les deux puissances avaient entériné à Genève au début du mois.



Ces déclarations ont nourri les doutes sur la capacité des deux premières économies mondiales à parvenir à un compromis commercial dans les semaines ou les mois à venir.



Ces incertitudes viennent s'ajouter à l'imbroglio judiciaire qui entoure la légalité des nouveaux droits de douane imposés par la Maison Blanche, maintenus hier par une cour d'appel après la décision contradictoire prise mercredi par le Tribunal du commerce international.



L'impact négatif du regain de tensions entre Washington et Pékin relèguent au second plan les derniers chiffres de l'inflation, qui se sont montrés plutôt rassurants.



L'indice des prix à la consommation dit 'PCE' - très surveillé par la Fed -est en effet ressorti à 2,1% en avril en rythme annuel, après +2,3% en mars.



En données sous-jacentes, c'est-à-dire hors énergie et alimentation, il s'est établi à 2,5%, contre 2,7% le mois précédent, confirmant la récente tendance au ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis.



Les investisseurs seront attentifs à la publication de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan, prévue peu après l'ouverture, dans l'espoir qu'il confirme la bonne résistance de la consommation Outre-Atlantique.





