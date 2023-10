Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: le rouge domine, regain de tension sur les taux information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 17:37









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York fait preuve d'une certaine lourdeur mardi suite à la publication d'indicateurs ayant confirmé la bonne santé de l'économie américaine, ce qui devrait inciter la Fed à maintenir son biais restrictif.



En fin de matinée, le Dow Jones parvient à se stabiliser autour de 33.989,9 points, mais le Nasdaq Composite recule de 0,3% à 13.522,4 points.



Le Département du Commerce a annoncé avant l'ouverture qu'après une hausse de 0,8% en août, les ventes au détail avaient encore augmenté de 0,7% en septembre aux Etats-Unis, surpassant largement les attentes.



Hors automobiles et carburants, les ventes de détail progressent encore de 0,6%, témoignant de la bonne santé de la consommation, qui reste le principal moteur de l'économie américaine.



Ces données, qui viennent s'ajouter à de récents chiffres de l'emploi et de l'inflation ayant déjà renforcé la probabilité d'un nouveau resserrement monétaire, confirment qu'il est encore trop tôt pour que les banquiers centraux américains envisagent de baisser leur garde.



Autre signe de la bonne santé de l'économie, la production industrielle a augmenté plus que prévu en septembre (+0,7%) en dépit de la grève qui touche actuellement le secteur de l'automobile.



Dans la foulée de ces statistiques, les investisseurs ont relevé leurs anticipations concernant les hausses des taux de la Fed attendues d'ici à la fin de l'année.



D'après le baromètre FedWatch du CME, ils attribuent désormais une probabilité de près de 42% à un nouveau tour de vis à l'issue de la réunion du mois de décembre, contre moins de 33% hier.



Les solides chiffres économiques publiés dans la matinée entraînent par ailleurs un nouvel épisode de tension sur le marché obligataire, avec un rendement des Treasuries à dix ans qui bondit au-delà de 4,82%.



Le dollar ne profite pas de l'amélioration de la rémunération du billet vert puisque l'euro remonte à 1,0580.



Sur le marché de l'énergie, les cours pétroliers poursuivent leur consolidation à l'horizontale après leur brusque remontée de la semaine passée, avec un baril de brut léger texan (WTI) en hausse d'à peine 0,1% à 86,8 dollars.



Côté résultats, Goldman Sachs cède 0,8% après avoir fait état d'un profit net en repli de 33% au troisième trimestre, notamment du fait d'une stagnation de ses revenus dans la banque d'investissement et le trading.



Bank of America prend de son côté une trajectoire favorable (+1,5%) suite à la publication de résultats trimestriels meilleurs que prévu, soutenus par la remontée des taux d'intérêt.



Le géant de la santé J&J grignote 0,3% après avoir annoncé des ventes de 21,3 milliards de dollars au titre du troisième trimestre, en hausse de 6,8%, pour un bénéfice net ajusté en hausse de 14% à 6,8 milliards.





