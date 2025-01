Wall Street: le réveil des cycliques soutient la tendance information fournie par Cercle Finance • 17/01/2025 à 17:41









(CercleFinance.com) - Wall Street s'inscrit en nette hausse vendredi, portée par les valeurs cycliques liées notamment à la consommation, à l'issue d'une semaine qui devrait se solder par sa plus forte hausse hebdomadaire depuis le mois de novembre.



En fin de matinée, le Dow Jones s'adjuge plus de 1% à 43.595,4 points, tandis que le Nasdaq Composite s'octroie une progression de 1,6% à 19.648,5 points.



Cette semaine est en passe de devenir la meilleure pour les marchés d'actions américains depuis la période d'euphorie qui avait suivi la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle.



Le Dow Jones, qui restait sur deux semaines de baisse, affiche un gain hebdomadaire de 3,8%, le Nasdaq se contentant d'une hausse plus modeste de 2,4%.



La cote a été soutenue par le reflux des inquiétudes liées à l'inflation suite à la publication, mercredi, d'un indice des prix à la consommation inférieur aux attentes.



La tendance a également bénéficié des déclarations de Christopher Waller, gouverneur de la Fed, selon lequel la Fed pourrait réduire ses taux de trois à quatre fois cette année, à condition que les indicateurs le permettent.



Ce climat d'optimisme profite tout particulièrement aux valeurs cycliques, les intervenants ayant l'espoir que la conjoncture économique continue de s'améliorer.



Le secteur de la consommation (+2,1) signe la meilleure performance du jour, devant d'autres segment comme les matières premières (+1,1%) et l'industrie (+0,8%), eux aussi tributaires de la croissance.



En repli de 0,1%, la santé essuie la plus mauvaise performance du jour, alors que l'administration Biden a dévoilé une nouvelle liste de 15 médicaments appelés à faire l'objet de négociations de prix dans le cadre du programme de santé Medicare.



Sur le front des statistiques, le Département du Commerce a fait état ce matin d'un bond de 15,8% des mises en chantier de logements en décembre, reflétant un marché de logement en nette amélioration.



Du côté de l'obligataire, les rendements des Treasuries se stabilisent, notamment ceux à longue échéance comme le dix ans qui oscille autour de 4,61%, un niveau très éloigné du pic de 4,80% atteint en début de semaine.



Le pétrole, dont l'envolée a été l'un des faits dominants de ce début d'année, consolide mais reste toujours à des niveaux proches de plus hauts depuis l'été dernier.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd actuellement 0,8% à 78 dollars, mais reste bien parti pour aligner une quatrième semaine consécutive de hausse avec des gains hebdomadaires de près de 2%.



A noter qu'il s'agit d'une journée dite des 'trois sorcières' marquée par l'arrivée à échéance de nombreux contrats d'options, ce qui pourrait tendre à accroître la volatilité en fin de séance.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.