Wall Street: le retour de Trump suscite toujours l'optimisme information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 15:23









(CercleFinance.com) - Après trois jours de fermeture, Wall Street devrait repartir de l'avant mardi dans les premiers échanges, la prise de fonction de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis suscitant toujours un certain optimisme auprès des investisseurs.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,5% à 0,7%, laissant entrevoir une poursuite du mouvement de hausse de la semaine passée.



Au retour d'un week-end de trois jours, les marchés semblent surmonter le climat de nervosité qui les agitait depuis la fin de l'année dernière en raison des incertitudes liées à la politique de la nouvelle administration Trump.



Alors que la Bourse de New York était fermée pour cause de 'Martin Luther King Day' hier, le nouveau président américain a toutefois évité d'annoncer de nouveaux droits de douane avec effet immédiat, comme ils le redoutaient.



'Les marchés intégraient la mise en oeuvre de tarifs douaniers dès cette semaine, ce qui aurait constitué une décision particulièrement agressive', rappelle George Saravelos, analyste chez Deutsche Bank.



Souhaitant accorder la priorité à l'Amérique, l'homme d'affaires new-yorkais a signé une série de décrets portant sur l'immigration, la politique climatique et l'énergie, mais ces éléments avaient été bien anticipés par les marchés.



Dans ce contexte, les intervenants continuent de miser sur l'impact bénéfique des mesures de dérégulation promises par le nouveau président afin de soutenir l'économie.



'Les promesses de baisses d'impôts et de déréglementation faites durant la campagne électorale sont des catalyseurs substantiels, sachant que les Etats-Unis sont déjà très en avance en termes de dynamique de croissance et de gains de productivité', rappelle Laurent Denize, co-directeur des investissements chez Oddo BHF.



Les résultats d'entreprise du jour ont également contribué à éclaircir l'horizon.



Le titre 3% devrait ouvrir en hausse de 4% alors que le groupe industriel a dévoilé ce matin un bénéfice de 4ème trimestre supérieur aux prévisions et fait part de perspectives positives pour 2025.



Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries continue de reculer, les investisseurs se préparant à la possibilité de voir la Fed baisser ses taux moins que prévu en raison de la politique économique agressive voulue par Trump.



Le rendement à 10 ans se replie en direction de 4,56%, en baisse de presque cinq points par rapport à vendredi.



Le regain d'appétit pour le risque permet à l'euro de reprendre du terrain face au dollar, la monnaie unique revenant évoluer dans la zone de 1,0375 face au billet vert.



Sur le marché pétrolier, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) subit de nettes prises de bénéfice après son récent pic à plus de 80 dollars pour céder actuellement 2,5% à 75,9 dollars.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.