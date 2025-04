Wall Street: le redressement de la veille se confirme information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 17:54









(CercleFinance.com) - Wall Street prolonge, voire amplifie, son rebond entamé la veille mercredi, à la faveur d'un apaisement des tensions commerciales avec la Chine et d'une série de solides résultats d'entreprise.



En fin de matinée, le Dow Jones s'adjuge un peu plus de 1,7% à 39.872 points, tandis que le Nasdaq Composite grimpe de 3% à 6789,9 points.



Le principal facteur de soutien des actions provient de l'annonce par Donald Trump de sa volonté de baisser 'considérablement' les droits de douane imposés aux produits chinois, aujourd'hui établis à 145%.



Ces déclarations sont perçues comme un signe encourageant en vue de l'ouverture d'éventuelles négociations commerciales entre les deux pays au cours des prochaines semaines.



Parmi les valeurs les plus sensibles aux fluctuations des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, Nvidia grimpe de 3,8%, suivi par Apple qui prend 2,4%.



Les investisseurs ont par ailleurs accueilli favorablement les déclarations du président américain selon lesquelles il l'envisageait pas de limoger l'actuel président de la Fed, Jerome Powell, auquel il reproche de ne pas baisser les taux suffisamment vite.



Les résultats solides et les perspectives encourageantes livrées par quelques poids lourds de l'industrie américaine permettent également de maintenir la dynamique haussière intacte.



Plus forte hausse du Dow, Boeing bondit de presque 6% après avoir réduit sa perte trimestrielle grâce à un net rebond de ses livraisons d'avions de ligne sur les trois premiers mois de l'année.



La publication du groupe énergétique GE Vernova, qui a tempéré l'impact des nouveaux droits de douane américains sur ses performances, est également appréciée, avec un gain de plus de 4%.



Tesla avait dévoilé hier soir des trimestriels décevants, mais le titre grimpe malgré tout de plus de 4,5% car Elon Musk va prendre du recul par rapport à ses activités au 'DOGE' pour consacrer plus de temps à relancer l'entreprise.



Sur les 11 indices secteurs du S&P, seuls ceux de l'énergie (-0,6%) et de la consommation de base (-0,7%) s'inscrivent dans le rouge.



L'annonce d'une baisse de l'indice PMI composite de S&P Global, ressorti à 51,2 en estimation flash en avril, un plus bas de 16 mois, contre 53,5 pour le mois précédent, n'a pas eu d'impact sur le marché, pas plus que la publication d'une hausse de 7,4% de ventes de maisons neuves en mars.



Si le VIX - ou baromètre de la peur - repasse sous la barre importantes des 30 points, le climat général reste tendu dans la crainte d'une nouvel épisode de tensions sur le front commercial.



Sur le marché des taux, le retour de l'appétit pour le risque ne pénalise pas l'obligataire avec une détente de 6,4 points à 4,33% pour le rendement du papier à dix ans.



Les cours du pétrole ne suivent pas, non plus, le mouvement général sur les actifs à risque et repartent à la baisse après l'annonce d'une légère augmentation des stocks aux Etats-Unis la semaine dernière.



Le contrat juin sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) lâche ainsi 2,6% à 62 dollars.





