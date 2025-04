Wall Street: le rebond tient, résultats et commerce aident information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 15:21









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait prolonger sa hausse mardi, porté par un regain d'optimisme sur le front commercial et une nouvelle salve de résultats d'entreprises meilleurs que prévu.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais prennent entre 1,9% et 2,9%, annonçant une poursuite du vigoureux rebond amorcé la veille.



Les résultats solides et les perspectives encourageantes livrées par plusieurs poids lourds de l'industrie américaine devraient en particulier permettre de soutenir la tendance.



Boeing bondit de 5% en cotations avant-Bourse suite à la publication d'une perte moins lourde que prévu au premier trimestre, sur fond de hausse de 58% de ses livraisons d'appareils sur les trois premiers mois de l'année.



GE Vernova est lui attendu en progression de 6% après avoir fait état d'un solide début d'exercice et confirmé ses objectifs annuels 2025, tout en minimisant l'impact des droits de douane américains sur son activité.



Tesla a lui aussi rassuré hier soir, non pas en dévoilant des performances trimestrielles moins bonnes que prévu mais en témoignant de la volonté d'Elon Musk de se réengager dans ses fonctions de directeur général.



Le titre bondissait de plus de 7% en préouverture.



IBM et Texas Instruments publieront leurs résultats après la clôture.



La cote devrait également être portée par les espoirs d'une détente sur le front des relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.



Donald Trump a reconnu hier soir que les surtaxes douanières de 145% imposées aux produits chinois étaient 'très élevées' et ajouté qu'elles étaient appelées à 'baisser de façon substantielle'.



Auparavant, son secrétaire au Trésor, Scott Bessent, avait exprimé sa confiance quant à une possible désescalade du conflit commercial avec la Chine, évoquant un accord global d'ici deux à trois ans.



'Le ton plus conciliant de la Maison Blanche concernant les négociations commerciales correspond à notre vision selon laquelle le pire des scénarios possibles peut être évité', commente Mark Haefele, le directeur des investissements chez UBS Global Wealth Management, la branche de gestion de fortune d'UBS.



Bien que des rebondissements dans les négociations commerciales soient susceptibles de maintenir une volatilité élevée, les récents signaux laissent entrevoir une approche plus constructive en vue de résoudre le conflit', se félicite le stratège.



Sur le plan des statistiques, les investisseurs prendront connaissance, peu après l'ouverture, de l'indice PMI de S&P Global mesurant l'activité dans le secteur privé au mois d'avril.



Suivront, par la suite, les derniers chiffres des ventes de logements neufs puis des stocks hebdomadaires de pétrole.





