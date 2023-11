Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: le rebond se poursuit au lendemain de la Fed information fournie par Cercle Finance • 02/11/2023 à 14:12









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse jeudi, toujours portée par la perspective de voir la Réserve fédérale en finir avec sa politique monétaire restrictive.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,7% à 1,5%, annonçant une poursuite de la progression des derniers jours.



Les places boursières américains avaient fini dans le vert hier suite à l'annonce par la Fed d'un maintien de ses taux d'intérêt qui semble bien parti pour se prolonger dans le temps.



'Powell a souligné que la Fed était consciente des risques et des incertitudes actuels, et qu'elle procéderait avec prudence', rappelle un trader.



A en croire les analystes, la banque centrale a conscience qu'elle provoquerait une récession en poursuivant sa politique monétaire restrictive, ce qui pourrait lui être reprochée comme une faute politique.



Wall Street veut y voir la promesse d'une fin de son cycle de resserrement des taux et a salué ces annonces en clôturant en nette hausse mercredi, tandis que les rendements obligataires refluent nettement.



Le rendement des Treasuries à dix ans, dont la récente envolée avait affolé les marchés, revient en direction de 4,65%, un plus bas de quasiment un mois très loin du cap des 5% qui avait été dépassé la semaine dernière.



D'après le baromètre FedWatch du CME Group, la probabilité d'une hausse de taux au mois de décembre est retombée à 14,7%, alors qu'elle était encore de 39% il y a un mois.



Deux indicateurs publiés jeudi avant l'ouverture paraissent conforter la Fed dans son souci de se donner du temps avant de continuer à durcir sa politique.



Les inscriptions aux allocations chômage ont ainsi augmenté de 5000 à 217.000, ce qui confirme que le marché du travail continue de se détendre.



La productivité a de son côté augmenté de 4,7% au troisième trimestre, mais cette progression repose davantage sur une hausse de 5,9% de la production puisque le nombre d'heures travaillées n'a progressé que de 1,1%.



La tendance est par ailleurs soutenue par des résultats trimestriels d'entreprises bien accueillis dans l'ensemble, dont ceux de Starbucks, Qualcomm et Electronic Arts.





