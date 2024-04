Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: le rebond devrait logiquement se poursuivre information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 15:15









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait enchaîner une troisième séance de hausse mercredi, les solides résultats de quelques poids lourds de la cote apaisant les craintes liées à l'évolution de la politique monétaire de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur le S&P 500 comme sur le Nasdaq 100 progressent de 0,1% à 0,4%, laissant entrevoir une poursuite de la dynamique favorable amorcée depuis le début de la semaine.



L'enthousiasme de ce début de journée est alimenté par l'optimisme en provenance des entreprises, qui se matérialise par des comptes trimestriels bien souvent meilleurs que prévu.



Boeing a fait état ce matin de résultats en perte au titre du premier trimestre, conséquence des problèmes de qualité et de sécurité rencontrés par son 737, mais ses chiffres s'avèrent nettement moins pire que prévu.



AT&T s'est félicité de son côté de sa performance 'constante et solide' sur les trois premiers mois de l'année, qui lui a permis de réaffirmer ses prévisions financières pour l'ensemble de l'année.



Egalement en vue, Tesla est attendu en hausse de plus de 11% à l'ouverture bien que le constructeur de véhicules électriques ait fait part de résultats sans grand éclat hier soir.



'Tesla a confirmé qu'il s'attendait à une croissance de ses volumes en 2024', retiennent toutefois les équipes de HSBC, qui saluent la perspective de l'arrivée prochaine d'un modèle d'entrée de gamme.



'Le véhicule de nouvelle génération 'Next Gen' s'est transformé en un projet moins radical, mais nous avons eu la confirmation que de nouveaux modèles allaient venir', se félicite ainsi la banque d'affaires.



Les publications de résultats se poursuivront ce soir après la clôture avec notamment les annonces de Meta Platforms et IBM, qui gagnent du terrain dans les échanges électroniques.



Les investisseurs gardent aussi un oeil sur les indicateurs économiques, à l'affût d'indices sur le moment que choisira la Réserve fédérale pour abaisser ses taux d'intérêt.



L'annonce d'une hausse beaucoup plus forte que prévu de 2,6% des commandes de biens durables en mars écarte a priori le besoin d'un assouplissement monétaire dans l'immédiat, ce qui fait remonter à 4,65% le rendement des Treasuries à dix ans et le dollar à environ 1,0685 face à l'euro.





