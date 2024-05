Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: le rapport sur l'emploi encourage les achats information fournie par Cercle Finance • 03/05/2024 à 15:17









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en nette hausse vendredi matin suite aux solides résultats d'Apple et à la publication de données montrant que les créations d'emplois ont ralenti le mois dernier.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais grimpent de 1,2% à 1,6%, annonçant un début de séance dans le vert.



Le nombre de créations d'emplois aux Etats-Unis s'est avéré plus faible que prévu en avril, un indicateur susceptible de pousser la Réserve fédérale à mettre en place des mesures de soutien à l'activité.



D'après le Département du Travail, l'économie américaine n'a généré que 175.000 emplois non agricoles au mois d'avril, un nombre largement inférieur aux attentes du marché qui étaient en moyenne de l'ordre de 250.000.



Il s'agit aussi d'un chiffre très inférieur à la moyenne de 242.000 créations d'emplois par mois constatée sur les 12 derniers mois.



Le taux de chômage s'est par ailleurs accru de 0,1 point à 3,9%, là où les économistes attendaient une stabilité à 3,8%.



Les investisseurs ont déduit de ces statistiques décevantes pourraient pousser la Fed à réduire ses taux d'intérêt plus tôt que prévu.



'C'est rare que les chiffres de l'emploi américain ratent les estimations du marché et cela pourrait potentiellement mettre fin à la rhétorique des 'taux élevés pendant plus longtemps que prévu' à laquelle nous commencions à nous habituer', estime Mahmoud Alkudsi, analyste marché chez ADSS.



Conséquence, le scénario d'une première baisse de taux en septembre a de nouveau la cote, le marché fixant désormais à plus de 48% la probabilité d'un assouplissement monétaire à cet horizon.



Sur le marché obligataire rendement des Treasuries à dix ans repart nettement à la baisse après la publication des chiffres de l'emploi, à près de 4,48%, tandis que le dollar faiblit face à l'euro, la monnaie unique rebondissant au-delà de 1,0790.



Les marchés d'actions américains devraient également bénéficier des solides résultats d'Apple, qui a fait état hier soir d'un BPA 'record' pour un trimestre clos en mars.



'L'écosystème d'Apple, dont la base installée dépasse désormais 2,2 milliards d'appareils au niveau mondial, continue de se développer à un rythme conséquent, ce qui devrait permettre au groupe d'accroître les revenus tirés des services, comme l'illustre cette performance record', réagissent les analystes de Canaccord Genuity.



L'action - en baisse de 10% depuis le début de l'année - gagne plus de 6% en cotations avant-Bourse et devrait soutenir l'ensemble du compartiment technologique.





