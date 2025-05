Wall Street: le 'rally' reste toujours d'actualité information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 15:21









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains devraient prolonger leur mouvement haussier mercredi matin, même si l'absence d'indicateurs économiques et de résultats risque de limiter leur progression.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,2% à 0,3%, annonçant une poursuite du redressement opéré ces dernières semaines.



Alors que Wall Street a désormais comblé l'intégralité des pertes consécutives au 'Liberation Day', les investisseurs commencent à se demander si le 'rally' est en mesure de continuer sa course.



Le S&P 500 - l'indice de référence des gérants de fonds - affiche désormais une hausse symbolique de 0,1% depuis le début de l'année et certains le voient poursuivre sa progression en direction de ces récents plus hauts historiques.



Un facteur important interviendra au cours des prochaines semaines avec le test des 6000 points, un important seuil psychologique, préviennent les chartistes.



Si son franchissement est validé, alors la force du marché dans son ensemble s'en trouvera confortée, alors que le scénario d'une récession aux Etats-Unis est jugé de moins en moins crédible du fait du récent apaisement sur le commerce.



Autre signe de la confiance du marché, l'indice VIX de la volatilité, le baromètre de la peur à Wall Street, a replongé pour revenir à un plus bas depuis la fin mars.



Les investisseurs surveilleront aussi la direction des grandes valeurs technologiques, qui retrouvent depuis quelques séances leur rôle de moteur du marché après la correction d'avril.



Deux arguments principaux plaident en faveur d'un retour durable des géants de la tech, souligne Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



Leurs résultats du premier trimestre ont surpassé les attentes de 8%, fait valoir l'analyste et la valorisation des Sept Magnifiques est parallèlement redevenue plus attrayante.



'Le ratio cours sur bénéfice est passé de 30 à 23 - soit son plus bas niveau depuis avril 2023', indique Christopher Dembik.



Hier soir, la forte hausse du titre Nvidia (+5,6%) dans le sillage d'un gigantesque contrat signé en Arabie Saoudite avait permis au 'Mag 7' de s'adjuger plus de 2,2%.



Evénement particulièrement attendu par le marché, le fabricant de puces dédiées à l'IA publiera ses résultats trimestriels le 28 mai prochain.



A l'exception des stocks de pétrole, aucune statistique ne figure à l'agenda du jour. S'agissant des résultats, l'équipementier de réseaux Cisco présentera ses comptes ce soir après la clôture des marchés.





