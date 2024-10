Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: le Nasdaq se distingue à la hausse, taux stable information fournie par Cercle Finance • 09/10/2024 à 08:14









(CercleFinance.com) - Wall Street efface ses pertes de lundi (notamment le Nasdaq), grâce à une vague de rachats à bon compte : les jeux étaient quasiment faits dès 16H45 (après la publication d'un déficit commercial moindre qu'attendu), quelques gains supplémentaires se sont ajoutés après 21H30.



Au final, S&P500 engrange +0,93% à 5.750, le Nasdaq +1,44% (contre +1,2% vers 17H) et le Dow Jones grappille +0,3% à 42.080, ce qui demeure proche du zénith des 42.353 de vendredi.



Le Nasdaq-100 domine le classement avec +1,55% à 21.108 (contre -1,2% la veille), dans le sillage de Palo-Alto à +5,1%, Intel +4,2%, Nvidia +4,1%, Broadcom +3,3%, Cadence Design +2,8%, puis Apple +1,8%, Microsoft +1,3%, Amazon +1,1%.



Après un début de séance sous tension, un petit soulagement s'est fait ressentir du côté des taux : le T-Bond US '10 ans' se stabilise vers à 4,020% après avoir culminé mardi matin à 4,06%% (+4Pts), le '2 ans' retombe sous 4,000% vers 3,962% (-3,8Pts).



Selon Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone, la poursuite de la réévaluation des attentes de politique monétaire dans un sens moins accommodant, à la suite des chiffres de l'emploi de vendredi, a constitué la principale raison de la pression de vente continue sur l'obligataire américain depuis 72H.



Le prochain rendez-vous important pour les marchés de taux, ce sera l'inflation aux Etats-Unis (jeudi).



Le 'chiffre du jour' concernait le déficit commercial des Etats-Unis, lequel s'est réduit sensiblement (de -11%) à 70,4Mds$ en août, par rapport à celui de 78,9 Mds$ (qui a été légèrement révisé d'une estimation initiale de 78,8 milliards), selon le Département du Commerce.



Cette contraction de 10,8% du déficit d'un mois sur l'autre résulte à la fois d'un tassement de 0,9% des importations américaines de biens et services, à 342,2Mds$, et d'une hausse de 2% des exportations, à 271,8 milliards.





