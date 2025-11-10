Wall Street : le Nasdaq amorce une reprise en 'V' tonitruante
Le Nasdaq-100 bondit de +2,2% vers 25.612, efface toutes ses pertes depuis le mardi 4 novembre en milieu de matinée, mais c'est surtout les fabriquant de 'puces' dont l'envol donne le vertige : AMD +4,5%, Nvidia +5,8% (cela rajoute presque 300Mds de 'capi' au Nasdaq), Micron +6,6%, Western Digital +6,9% et Palantir +8,8%... sans oublier Marvel et Broadcom avec +2,5%.
Le S&P500 a pris +1,54%, soutenu par les 'GAFAM' avec Meta et Amazon à +1,6%, Microsoft +1,9% puis Alphabet +4%, sans oublier les énergéticiens comme Emphaze Energy avec +8,7%.
Le 'VIX' qui s'était tendu vers 22,7 vendredi matin rechute de -7,8% vers 17,6, soit -22% en quelques heures.
Ce scénario ressemble à une des innombrables reprises en 'V' qui illustrent le principe du 'buy the dips' -et la fin d'un mouvement de correction- et les opérateurs ont été motivés par la conviction que le 'shutdown' va toucher à sa fin outre-Atlantique, après plus de 40 jours (41) de paralysie budgétaire: Trump a déclaré que 'nous touchons à la fin du blocage par les démocrates'.
En effet, un tout petit groupe de huit sénateurs démocrates aurait accepté d'unir leurs voix à celles des républicains sur un texte censé permettre de mettre fin au blocage de l'Etat fédéral.
Les Républicains n'ont en effet besoin que du vote de sept sénateurs de l'opposition afin de faire valider leur loi d'affectation budgétaire, qui bloquait jusqu'ici les demandes des démocrates visant à rétablir des crédits en faveur de la couverture santé à destination des plus démunis.
D'après les calculs des analystes, le coût d'un 'shutdown' en termes de croissance se situe autour de 0,2 point de pourcentage par semaine et cela fait à 1 jour près 6 semaines, donc environ -1,2% de PIB perdu pour ce 4ème trimestre.
Pas de 'stats' à se mettre sous la dent en ce lundi intercalé entre un weekend et le 11 novembre, ce sont les derniers développements politiques qui auraient dû motiver les marchés de taux US... mais contrairement au Nasdaq, les marchés de taux sont restés de marbre : le '10 ans' se retend de +2Pts vers 4,115%, le '30 ans' prend 1Pt vers 4,7110%.
