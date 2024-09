Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: le mouvement haussier profite de l'inflation information fournie par Cercle Finance • 27/09/2024 à 15:17









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait poursuivre son mouvement haussier vendredi, avec sans doute de nouveaux records à la clé, à la faveur d'un indicateur ayant confirmé que l'inflation ralentissait aux Etats-Unis, ce qui soutient l'espoir de nouvelles baisses de taux.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais progressent de 0,1% à 0,2%, laissant entrevoir un début de séance dans le vert et des gains confortables sur la semaine.



L'indice d'inflation 'PCE' - une mesure de l'inflation suivie de près par la Réserve fédérale - est ressorti en hausse de 2,2% au mois d'août, contre 2,5% en juillet, alors que le consensus l'anticipait à 2,3%.



Hors énergie et alimentation, l'indice 'core' ressort à 2,7%, un chiffre cette fois conforme aux attentes des économistes.



Du point de vue des investisseurs, cette double évolution est peu susceptible pour l'instant d'amener la Réserve fédérale à renoncer à deux nouvelles baisses de taux cette année.



Selon le baromètre Fedwatch de CME Group, les anticipations d'un assouplissement de 50 points de base à l'issue de la prochaine réunion du 7 novembre sont repassées majoritaires, à 54% contre 46% pour le scénario d'une baisse de 25 points.



Suite à la publication de cet indicateur, le dollar et les rendements des Treasuries à dix ans sont repartis à la baisse.



Après quatre séances de hausse, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans reculait de plus de trois points de base après la publication des données, à 3,76%.



Le dollar cède du terrain face à l'euro, qui en profite pour remonter à 1,1195 après ces données qui continuent de nourrir les anticipations d'une poursuite de l'assouplissement monétaire de la Fed.



Le marché pétrolier évolue toujours dans le rouge, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) lâchant encore 0,2% à 67,5 dollars le baril, ce qui le conduit à accuser des pertes de plus de 6% sur la semaine.



Les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan sur le moral des ménages américains sont attendus peu après l'ouverture.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.