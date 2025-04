Wall Street: le mois de mai débute mal information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 08:13









(CercleFinance.com) - Le terme boursier d'avril s'était mal terminé avec un lourd bilan mensuel à l'issue de la séance des '3 sorcières' de vendredi (ce fut le pire mois d'avril depuis 2022 avec -8% en moyenne) : le mois de mai ne démarrait pas mieux avec -3,5% sur le Nasdaq et -3,2% sur le S&P500 à une heure de la clôture.



Mais quelques rachats à bon compte sont venus réduire les pertes de 1% à 22H00 : le S&P500 lâche -2,35% (-2.500Mds$ de 'capi' détruite depuis le rebond du 9/4), le Dow Jones -2,5% (avec 29 titres sur 30 à la baisse, dont -6,3% sur UnitedHeath après -22% jeudi), le Nasdaq cède -2,55% et s'enfonce en 'territoire de correction' (il affiche -22% sur ses sommets du 20 février).



L'ensemble des '7 fantastiques' ont plongé dans le rouge, notamment Meta (7ème baisse consécutive et -3,1% ce lundi) et Amazon (-2,9%). Tesla a plongé de -5,75% à la veille de ses trimestriels (la perte annuelle s'élève désormais à -43%), Nvidia lâche -4,5%.



Les investisseurs commencent à comprendre que Donald Trump a décidé de livrer une guerre commerciale sans merci à la Chine (ce qu'il n'avait pu faire lors de son premier mandat, ne disposant pas alors d'une majorité dans les deux chambres du Congrès).



Et il dégaine auprès de ses alliés l'alternative infernale 'vous êtes avec nous ou contre nous face à la Chine', c'est-à-dire passibles de lourdes sanctions douanières si vous commercez avec Pékin comme vous aviez coutume de le faire avant le 'Jour de la Libération'.



Trump n'enclenche pas simplement une procédure de divorce au contentieux avec la Chine, mais choisit d'impliquer 'les amis du couple' et les somme de faire un choix cornélien qui n'engendrera que frustration, ressentiment et pertes d'opportunités.



Xi Jinping choisit de ne pas 'se coucher' et de riposter, puis d'accompagner cela par un plaidoyer pour le libre-échange, la coopération économique entre pays souhaitant des relations équitables (par opposition au modèle d'extorsion de consentement et d'argent promu par Trump).



Et comme si cette 'fin d'un monde' ouvert et basé sur le rôle dominant du dollar (les Etats-Unis vivant éternellement à crédit) ne suffisait pas, le président américain y rajoute un conflit ouvert avec Jerome Powell, avec également un 'mix' d'injonctions, de menaces et d'insultes.



Trump martèle que Powell aurait dû baisser les taux 'depuis longtemps', que c'est 'Mr retardataire', que c'est un 'loser'. Il évoque son licenciement qui 'ne saurait arriver assez vite !' et sa capacité à lui faire quitter son poste très rapidement.



Cela fait beaucoup pour une fin de weekend prolongé et le VIX fait un bond de +15% vers 34. Et plus inquiétant encore, le marché obligataire ne profite même pas de l'aversion au risque sur les actions : la rivalité Trump/Powell jette une ombre et un trouble grandissant sur la dette américaine, avec un '10 ans' qui se retend de +8,5 points de base vers 4,417% et un '30 ans' qui bondit de +10 points de base vers 4,091% (la barre psychologique des 5% se rapproche).





