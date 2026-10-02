Wall Street : le marché souffle après un rapport sur l'emploi plus faible

Les indices américains ont progressé vendredi, portés par un rapport sur l'emploi suffisamment faible pour rassurer sur la trajectoire des taux sans, pour l'instant, faire craindre un décrochage brutal de l'économie. A la clôture, le S&P 500 a gagné 0,73% à 7 722,7 points, le Dow Jones 0,49% à 51 177,0 points, tandis que le Nasdaq 100 a progressé de 1,00% à 30 807,9 points. La hausse s'est révélée relativement large, avec les onze secteurs du S&P 500 terminant dans le vert, même si les grandes valeurs technologiques ont une nouvelle fois joué un rôle important dans la progression des indices.

Le principal catalyseur est venu du rapport mensuel sur l'emploi du BLS publié juste avant l'ouverture de Wall Street. L'économie américaine n'a créé que 29 000 emplois en septembre, nettement moins qu'attendu, tandis que le taux de chômage a légèrement progressé à 4,2%. Les deux mois précédents ont en outre été révisés en baisse de 60 000 postes au total.

Le rapport reste toutefois loin d'un signal de rupture, les licenciements demeurant limités et le taux d'emploi des 25-54 ans restant solide. C'est surtout le ralentissement des salaires qui a retenu l'attention, le salaire horaire moyen n'ayant progressé que de 0,1% sur le mois et de 3,0% sur un an, réduisant encore un peu le risque que le marché du travail alimente directement l'inflation.

Les investisseurs ont logiquement revu à la baisse leurs anticipations de resserrement monétaire. La probabilité d'une nouvelle hausse des taux en octobre est tombée autour de 20%, contre des niveaux nettement plus élevés quelques jours auparavant. Les Treasuries ont d'abord fortement réagi, le rendement à 10 ans retombant vers 5,16%, avant de remonter progressivement vers 5,28% en cours de séance, ce qui a freiné l'élan initial des actions.

La technologie ( 1,1%) a conservé un rôle moteur, notamment Hewlett Packard Enterprise ( 7%), qui a bénéficié d'un relèvement d'objectif de cours de Susquehanna, ainsi qu'ON Semiconductor ( 6%), après avoir annoncé le rachat de Synaptics ( 14%) pour 123 dollars par action en numéraire. A l'inverse, Seagate (-10%) et Western Digital (-10%) ont fortement reculé après des informations selon lesquelles Toshiba prévoit de doubler ses capacités de production de disques durs.

La consommation discrétionnaire ( 1,6%) a néanmoins signé la meilleure performance sectorielle malgré la chute de Nike (-4%), pénalisé par des perspectives de bénéfices 2027 inférieures aux attentes. La santé ( 0,0%) est restée à la traîne, prolongeant une semaine difficile pour plusieurs valeurs biotechnologiques.

Le pétrole a enfin apporté un soutien supplémentaire en cours de séance en reculant après l'annonce par les pays du G7 d'une libération coordonnée de 100 millions de barils de réserves sur quatre mois. Le WTI est revenu autour de 92 dollars après avoir brièvement touché un plus bas d'un mois sous 89 dollars.

La semaine prochaine, l'attention restera centrée sur les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran, mais aussi sur les minutes de la Fed, l'ISM des services et la confiance des consommateurs, qui permettront de juger si le ralentissement observé vendredi marque un simple rééquilibrage ou le début d'un tassement plus marqué de l'activité.