Wall Street: le Dow met fin à sa série négative avant la Fed

(CercleFinance.com) - Wall Street se redresse modestement mercredi après une série de neuf séances consécutives de baisse pour le Dow Jones, alors que la Fed s'apprête à baisser ses taux pour la troisième fois cette année.



En fin de matinée, le Dow reprend 0,5% à 43.669,6 points, mettant ainsi fin à sa plus longue séquence négative 45 ans. Le Nasdaq Composite efface de son côté ses pertes de la veille en progressant de 0,3% à 20.171 points.



Le climat reste néanmoins dominé par une certaine prudence en attendant les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui tomberont après l'heure du déjeuner.



Les investisseurs s'attendent avec une quasi-certitude à ce que la Fed réduise ses taux directeurs d'un quart de point, mais l'incertitude demeure quant à l'évolution de leur trajectoire à l'approche de 2025.



La crainte que la Fed se décide à limiter ses baisses de taux à partir de l'année prochaine semble peser sur la tendance depuis plusieurs jours, comme l'illustre le récent épisode de consolidation essuyé par le Dow Jones.



Si la Fed reste un facteur à surveiller pour les investisseurs, ceux-ci auront cependant à coeur de préserver leurs gains en cette période de fin d'année, avec un bilan annuel qui se solde pour l'instant par des gains allant de 15% pour le Dow Jones à 34% pour le Nasdaq.



Sur le front des indicateurs, les permis de construire ont augmenté de 6,1% en novembre, mais les mises en chantier ont baissé de 1,8%, montrent des statistiques officielles publiées ce matin.



Sur le marché des changes, le dollar remonte nettement dans la crainte que la Fed ne se décide à réduire ses mesures de soutien en 2025, ce qui fait rechuter l'euro sous la barre de 1,05, à près de 1,0480.



Les mêmes causes entraînant les mêmes effets, le rendement des bons du Trésor à dix ans continue de faire preuve de vigueur en se traitant toujours au-delà de la barre des 4,40%.



Le pétrole maintient lui aussi sa dynamique haussière, le contrat janvier sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagnant 1,4% à 71,1 dollars le baril suite à l'annonce d'un léger repli des stocks de brut la semaine dernière aux Etats-Unis.





