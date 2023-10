Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: le CPI déçoit, mais le repli reste assez limité information fournie par Cercle Finance • 13/10/2023 à 07:40

(CercleFinance.com) - Le 'CPI' (indice des prix à la consommation aux Etats-Unis) a déçu Wall Street, c'est incontestable, mais après trois séances de hausse consécutives, dans un contexte géopolitique particulièrement sombre (et sans présages de paix imminente), le moindre prétexte pour consolider risquait de faire l'affaire.



Une inflation américaine ressortie légèrement au-delà des attentes a ainsi été immédiatement sanctionnée par une brusque remontée des taux sur les marchés obligataires (après trois séances de décrue rapide).



Le 'CPI' a déjoué de peu les anticipations: +0,4% de hausse sur un mois en septembre, au lieu de +0,3% attendu (+3,7% en rythme annuel) et le CPI 'Core' s'est montré conforme aux attentes, à +0,3% (+4,1% en rythme annuel).



Au final, rien d'impressionnant côté actions : le Dow Jones a cédé 0,51% (à 33.631), le S&P 500 a perdu 0,62% (à près de 4.350), et le Nasdaq composite a reculé de 0,63% pour finir proche des plus bas à 13.574, après avoir tenté de résister jusqu'à la mi-séance.



Ce dernier indice, à forte pondération technologique, a souffert de la pression des taux (le '10 ans' a d'abord pris +5 points de base, puis +10 pb qui ont fait la différence), pression qui a fait une seconde victime, à savoir les constructeurs de maisons individuelles comme DR Horton -5,8%, Lennar -5,1% ou Pulte Group -4,9%.



Le gagnant du jour, c'est clairement le billet vert : le Dollar-Index a repris +0,6% vers 106,50 et a retrouvé son meilleur niveau depuis le 6 octobre dernier (grâce à des gains de +0,8% face à la livre, puis +0,6% face à l'euro, au franc suisse et au dollar canadien).