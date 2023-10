Wall Street : le CPI déçoit mais le repli reste assez limité information fournie par Cercle Finance • 12/10/2023 à 23:57

(CercleFinance.com) - Le 'CPI' a déçu Wall Street, c'est incontestable, mais après 3 séances de hausse consécutives, dans un contexte géopolitique particulièrement sombre (et sans présages de paix imminente), le moindre prétexte pour consolider risquait de faire l'affaire.



Une inflation ressortie légèrement au-delà des attentes a été immédiatement sanctionnée par une brusque remontée des taux (après 3 séances de décrue rapide).

Le 'CPI' (chiffre de l'inflation aux Etats-Unis) déjoue de peu les anticipations: +0,4% de hausse de au lieu de +0,3% attendu (+3,7% en rythme annuel) et le CPI 'Core' est conforme aux attentes à +0,4%( et +4,1% en rythme annuel).

Au final, rien d'impressionnant côté actions : l'indice Dow Jones cède 0,5% (à 33.630), le S&P-500 -0,62% (à 4.350), le Nasdaq qui avait tenté de résister jusqu'à la mi-séance, a fini par lâcher prise dans l'après-midi, sous la pression des taux (le '10 ans' a d'abord pris +5 points, puis +10Pts qui ont fait la différence) et le 'composite' cède 0,63% pour finir proche des plus bas à 13.574Pnts.



La hausse des taux a fait une seconde victime : les constructeurs de maisons individuelles, avec notamment les replis de DR.Horton -5,8%, Lennar -5,1%, Pulte Group -4,9%.,



Côté 'technos', rien de très marquant, sinon les rebonds à contre-tendance de Fastenal +7,5%, Applied Materials +2%.



Le Dollar Index se redresse de +0,55% à 106,40 depuis la parution d'un



Le $-Index se retrouve à son meilleur niveau depuis le 6 octobre dernier

Les cambistes semblent prendre en compte une remontée des anticipations de hausse 'FED Fund' le 1er novembre... mais la probabilité demeure faible.



L'euro qui était stable face au $ avant le 'CPI' décroche soudain de -0,65% pour rebasculer sous 1,0600, à 1,0545$.

Le gagnant du jour, c'est clairement le billet vert : le Dollar-Index a repris +0,6% vers 106,50 et retrouve son meilleur niveau depuis le 6 octobre dernier (grâce à des gains de +0,8% face à la Livre puis +0,6% face à l'Euro, le Franc suisse et le $-Canadien (+0,5%).