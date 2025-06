Wall Street: le 'buy the dips' domine, les taux ignorés information fournie par Cercle Finance • 09/06/2025 à 07:30









(CercleFinance.com) - Le 'buy the dips' est resté un réflexe archi-dominant à Wall Street vendredi : après une consolidation inspirée par un réflexe de prudence à la veille du NFP, les indices US ont rebondi comme des balles dès le lendemain alors que les investisseurs choisissaient de voir le 'verre à moitié plein'.



Peu importe que les taux se retendent brusquement (en début de semaine, les trois hausses consécutives étaient motivées par l'espoir que la Fed tienne compte de signaux de ralentissement avec l'enquête ADP, puis un ISM des services en baisse), les acheteurs disant se réjouir de chiffres de l'emploi robustes qui écartent le risque de récession.



Prétendre une chose et son contraire 48 heures plus tard ne constitue même pas un paradoxe tant la priorité est de trouver un prétexte pour justifie la hausse des indices US.



Un des motifs de hausse les plus crédibles, c'est le rétablissement par la Chine de 'licences d'exportation temporaires' permettant aux fournisseurs de terres rares d'alimenter les trois principaux constructeurs automobiles américains menacés de ruptures dans leurs chaînes d'approvisionnement.



Ce serait un des résultats concrets de nouvelles discussions entre Donald Trump et le président chinois Xi Jinping la veille (jeudi).



Le Dow Jones a grimpé de 1,05% à 42.763, le S&P 500 a progressé d'à peu près autant pour terminer 'pile' sur les 6.000 (à 3% de ses records absolus) et le Nasdaq Composite s'est envolé de 1,2% à 19.530, soit un gain hebdomadaire de +2,2%.



L'indice 'SOXX' s'est encore distingué cette semaine avec un score fleuve de +6,3% (dont +0,7% vendredi). Les commentateurs se sont réjouis du rebond de Tesla (+3,7%) alors que le titre avait dévissé de -14,5% la veille.



Le billet vert ('$-Index'), dopé par la hausse des rendements, a pris 0,5% à 99,2, dont +0,4% face à l'euro qui reculait un peu en dessous de 1,14 dollar.



La tension des taux, de +11 points de base vers 4,506% sur le '10 ans' et de +10 points de base vers 4,97% sur le '30 ans' (tous les gains de la semaine effacés d'un coup), a résulté d'un 'NFP' plus vigoureux que prévu : l'économie américaine a créé 139.000 emplois non-agricoles en mai, contre 147.000 le mois précédent, alors que les économistes s'attendaient à 130.000 créations d'emplois.



Les analystes de Commerzbank évoquaient un marché du travail 'qui s'affaiblit, mais qui n'est pas encore faible', tandis que chez CPR AM, on décrivait un rapport sur l'emploi à peu près en ligne avec les attentes, mais aussi 'moins bon qu'il n'y parait'.



'Ce rapport ne montre pas suffisamment de dégradation du marché du travail pour que les membres du FOMC interviennent, mais il en montre assez pour qu'ils restent sur leurs gardes', expliquait-on chez ce gestionnaire d'actifs.





