Wall Street: la volatilité revient brusquement

(CercleFinance.com) - Après leur impressionnant rebond signé en août, les marchés d'actions américains rechutent lourdement ce mardi, le récent redressement des indices boursiers commençant visiblement à s'essouffler.



En fin de matinée, le Dow Jones lâche 1,1% à 41.086,5 points, tandis que le Nasdaq Composite décroche de 2,2% à 17.331,3 points.



A en croire les analystes, le puissant rebond opéré par Wall Street ces quatre dernières semaines (+10% pour le S&P 500) pourrait précéder une période de turbulences pour les valeurs américaines.



Selon un vieil adage de Wall Street, les feuilles tombent en septembre et les cours de Bourse aussi. Il s'agit d'ailleurs, d'un point de vue historique, du plus mauvais mois de l'année à New York.



Si l'automne est traditionnellement une saison turbulente Outre-Atlantique, la volatilité pourrait se trouver particulièrement exacerbée dans les semaines à venir, préviennent les spécialistes.



Larry Adam, le directeur des investissements de Raymond James, fait valoir que le S&P 500 - qui affiche une hausse de 15% depuis le 1er janvier - n'a connu au premier semestre qu'un seul épisode de consolidation de 5%.



'C'est plutôt calme quand on le compare aux tendances historiques, généralement marquées par trois ou quatre épisodes de correction de 5% sur le S&P 500 chaque année', rappelle le stratège.



La perspective de l'élection présidentielle aux Etats-Unis du mois de novembre pourrait encore accroître la volatilité du marché, déjà préoccupé par les incertitudes entourant la santé de l'économie.



'Les deux mois qui se profilent avant le scrutin ont été - en termes historiques - une période compliquée pour les actions, caractérisée par des variations quotidiennes plus importantes et de moindres gains', rappelle Angelo Kourkafas, chez Edward Jones.



Pour ne rien arranger, les indicateurs publiés dans la matinée n'ont pas dressé un tableau très encourageant de l'activité économique.



L'indice ISM manufacturier est ressorti à 47,2 au mois d'août, en hausse de 0,4 point en comparaison des 46,8 enregistrés en juillet, alors que les économistes l'attendaient à 47,5.



Il s'agit du 21ème mois sur 22 marqué par une contraction de l'activité dans l'industrie, c'est-à-dire par un indice ISM en-dessous de la barre des 50 points témoignant d'une décroissance.



Le PMI manufacturier compilé par S&P Global a lui a accéléré sa contraction en août, à 47,9 pour le mois écoulé contre 49,6 pour juillet, un mois qui marquait sa première incursion sous les 50 en sept mois.



Suite à ces statistiques, qui valident le scénario d'une baisse des taux dans deux semaines, le rendement des Treasuries à dix ans se détend pour repasser sous 3,84%, ces derniers profitant également de leur statut de valeur refuge.



Les inquiétudes sur la croissance font trébucher le pétrole, avec un baril de brut léger texan (WTI) qui décroche de plus de 4% à 70,5 dollars, un nouveau plus bas depuis le début de l'année.



Le climat d'aversion au risque ne profite même pas à l'or, qui consolide de 0,7% après avoir enchaîné les records historiques au-dessus de 2500 dollars l'once depuis un mois.





