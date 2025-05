Wall Street: la tendance haussière se fait plus hésitante information fournie par Cercle Finance • 29/05/2025 à 17:01









(CercleFinance.com) - Après une ouverture en nette hausse, la Bourse de New York évolue sur une note plus hésitante jeudi en fin de matinée, partagée entre les résultats encourageants de Nvidia et les doutes entourant la pérennité de la décision de justice favorable sur la question des droits de douane.



Autour de 10h45, le Dow Jones n'avance plus que de 0,1% à 42.122,1 points, tandis que le Nasdaq Composite gagne encore 0,6% à 19.220,4 points, largement soutenu par les valeurs des semi-conducteurs après Nvidia.



Le géant des processeurs dédiés à l'IA a rassuré les investisseurs en publiant des résultats trimestriels légèrement meilleurs que prévu, avec une forte croissance dans les centres de données.



Le titre s'adjuge 4,6% dans le sillage de cette publication, donnant une valorisation boursière de plus de 3.400 milliards de dollars, ce qui en fait la première capitalisation mondiale devant Microsoft.



La valeur est également portée par la confiance des analystes qui anticipent une poursuite de la forte croissance de l'activité et une augmentation des marges avec la montée en puissance de l'architecture Blackwell.



Autre motif de soutien, les intervenants accueillent avec soulagement la décision de la justice fédérale de suspendre les droits de douane mis en place par Donald Trump lors de son 'Jour de la Libération'.



Le Tribunal du commerce international, basé à New York, a en effet estimé hier soir que l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) de 1977, invoqué par le président américain, ne lui permettait pas d'imposer de telles sanctions.



Certains professionnels se montrent néanmoins sceptiques quant à la pérennité de cette décision, que la Maison Blanche devrait porter devant une Cour suprême toute acquise à sa cause.



Côté macroéconomie, les marchés ont peu réagi à l'annonce d'une petite révision à la hausse des chiffres du PIB américain au titre du premier trimestre.



Le produit intérieur brut s'est contracté de 0,2% en rythme annualisé sur les trois premiers mois de l'année, selon une seconde estimation du Département du Commerce qui avait annoncé un tassement de 0,3% en toute première lecture il y a un mois.



Le Département du Travail a annoncé de son côté avoir enregistré 240.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 19 mai, soit une hausse de 14.000 par rapport à la semaine précédente, une statistique qui n'a pas créé beaucoup plus de remous en préouverture.





