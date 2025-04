Wall Street: la semaine débute sur une note soutenue information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 17:16









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York poursuit son rebond amorcé vendredi lundi matin, soutenue par l'atténuation des tensions commerciales et des espoirs de négociations tarifaires entre les Etats-Unis et la Chine.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones gagne 1,4% à 40.774,8 points, tandis que le S&P 500 s'octroie une progression de 1,5% à 5444,9 points. Le Nasdaq Composite prend 1,7% à 17.002,4 points.



Le Dow se trouve ainsi en lice pour aligner une seconde séance consécutive de hausse, ce qui constituerait une première en trois semaines.



L'apaisement de la guerre commerciale - avec l'annonce que les smartphones, ordinateurs et semi-conducteurs seraient pendant un temps exclus des nouveaux droits de douane prévus par Washington - profite aux valeurs technologiques.



Les grandes valeurs de la 'tech' cotées à New York sont bien orientées: Apple gagne plus de 3% et Nvidia avance de 1%, tandis que des titres comme Dell ou Intel montent de respectivement 5% et 6%.



'Le délai a accordé aux droits de douane sur les produits technologiques offre un petite lueur d'espoir', note un trader. 'Ca va dans le bon sens, car cela va permettre l'ouverture de négociations', souligne-t-il.



Autre élément rassurant, les rendements des Treasuries repartent à la baisse à la suite du fort courant vendeur qui avait touché les obligations d'achats la semaine passée.



Le rendement à 10 ans revient ainsi en direction de 4,43%.



Echaudés par les mouvements de yo-yo des dernières semaines, les investisseurs comptent par ailleurs sur une saison de résultats du premier trimestre réussie pour retrouver un peu de l'optimisme qui les caractérisait jusqu'à il y a peu.



La banque d'affaires new-yorkaise Goldman Sachs gagne près de 2% après avoir fait état ce matin de comptes trimestriels supérieurs aux attentes grâce à sa division de trading qui a profité du récent épisode de volatilité sur les marchés.



D'autres publications importantes sont prévues dans les jours qui viennent, dont celles d'American Express, Bank of America, Citi, J&J ou Netflix.



Au-delà des résultats du premier trimestre, qui n'auront que peu d'importance, ce sont surtouts les perspectives des entreprises pour 2025 qui compteront, ainsi que l'évaluation des tarifs sur leur activité.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.