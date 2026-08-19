Wall Street : la santé et les détaillants sauvent la séance

Les indices boursiers américains ont principalement terminé la séance dans le vert mercredi, soutenus par l'envolée des valeurs de santé et plusieurs publications rassurantes dans la distribution, tandis que la détente des rendements obligataires a également contribué à stabiliser le sentiment. A la clôture, le S&P 500 a progressé de 0,21% à 7 708,0 points et le Dow Jones de 0,22% à 53 463,1 points. A l'inverse, le Nasdaq 100 a cédé 0,22% à 29 426,0 points, pénalisé par une nouvelle séance difficile pour les semi-conducteurs et plusieurs valeurs liées aux infrastructures d'intelligence artificielle.

Le secteur de la santé a largement contribué à la hausse des indices après l'annonce de résultats positifs de phase 3 pour le vaccin personnalisé à ARN messager développé conjointement par Moderna et Merck contre le mélanome. L'étude a atteint ses objectifs principaux et secondaires en matière de survie sans récidive et sans métastases. Moderna ( 178%) a ainsi signé la meilleure performance du S&P 500, tandis que Merck ( 13%) a pris la tête du Dow Jones. L'annonce a également soutenu d'autres valeurs de biotechnologie, notamment BioNTech ( 22%), permettant à la santé ( 3,6%) de terminer de loin en tête des performances sectorielles.

Les publications des détaillants ont parallèlement apporté des éléments rassurants sur l'état de la consommation américaine. Target ( 4%) a dépassé les attentes, tandis que Lowe's ( 2%) a fait mieux que prévu sur le bénéfice. Estée Lauder ( 16%) a également été recherchée après avoir annoncé un chiffre d'affaires trimestriel de 3,63 MdsUSD, supérieur au consensus de 3,55 MdsUSD. Le secteur de la consommation discrétionnaire ( 2,1%) a ainsi enregistré la deuxième meilleure performance de la séance.

Les valeurs technologiques liées à l'IA sont en revanche restées sous pression pour une deuxième séance consécutive, limitant notamment la progression du Nasdaq. AMD et Intel ont reculé d'environ 4%, alors que les résultats trimestriels d'OpenAI ont ravivé les interrogations sur la rentabilité des investissements massifs consacrés à l'intelligence artificielle. Le groupe a enregistré au deuxième trimestre un chiffre d'affaires de 6,7 MdsUSD, en hausse de 18% par rapport aux 5,7 MdsUSD du premier trimestre, mais sa perte opérationnelle s'est creusée à 12,3 MdsUSD.

Le marché obligataire a également apporté un soutien après que le Trésor américain a annoncé qu'il allait au moins doubler ses rachats de dette à long terme à partir de septembre, pour atteindre un minimum de 4 MdsUSD par opération. Le rendement du Treasury à 30 ans a chuté de 10 points de base, jusqu'à 5,19%, après avoir atteint la veille son plus haut niveau depuis 2007. Cette détente a notamment profité aux valeurs minières, permettant au secteur des matériaux ( 1,4%) de compléter le trio de tête des performances sectorielles.

Enfin, les minutes de la réunion de juillet de la Réserve fédérale ont fait état d'une inquiétude accrue face à la persistance de l'inflation et d'une plus grande ouverture à de nouvelles hausses de taux si nécessaire. Leur impact est toutefois resté limité par rapport aux mouvements sectoriels et à la détente observée sur le marché obligataire.

Sur le front commercial, l'administration Trump a également reporté de trois jours l'entrée en vigueur de droits de douane de 50% sur certains produits canadiens, après l'annonce d'un accord provisoire entre Washington et Ottawa.