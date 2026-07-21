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Wall Street : la ruée sur le 'SOXX' éclipse géopolitique et taux au zénith
information fournie par Zonebourse 21/07/2026 à 23:02

Wall Street a totalement ignoré la géopolitique et la remontée des taux vers leurs pires niveaux de l'année 2026 (5,16% pour le "30 ans"), et depuis mi-février 2025, dans le sillage d'un baril de WTI remonté de 67USD le 2 juillet à 84,95$ ce 21 juillet ( 25%), ou du Brent qui flirte avec les 92USD ( 30% depuis le 2 juillet). Tous les aspects négatifs ont été complètement gommés par l'envolée des semiconducteurs, avec un SOXX qui explose de 5,5% dans le sillage de Sandisk 14,3%, Western Digital 12,5%, Micron 12,2%, Intel 8,6%, ARM 7,5%, Applied Materials 7,4%, Supermicrocomputer 7%... sans oublier les 19% de Nebius qui se revendique comme fer de lance dans l'industrie de l'I.A

Aucun résultat n'est encore sorti mais c'est de nouveau l'Euphorie, le mot d'ordre est de ne pas prendre le risque de manquer le train avec l'anticipation de résultats stratosphériques : le "full risk on" est de retour.

Les scores du jour semblent ne refléter aucun ambiguïté sur une vague de fond acheteuse ( 1,9% pour le Nasdaq-100 revenu bien au-delà de l'ex support des 29 030 Pts), 0,9% sur le S&P500 (qui refranchit les 7.500) et 0,75% pour le Dow Jones.

La réalité est bien moins souriante puisque le ration advance/decline est négatif pour les 3 indices, notamment le "S&P" avec 6 replis pour 5 hausses, et 49 contre 51 à la baisse pour le Nasdaq-100.

La décrue du "VIX" (-8,6% vers 17) est impressionnante pour une séance où les replis dominent et où les taux culminent.

Quelques opérateurs savent-ils qu'un cessez le feu de 10 jours est imminent entre Iran et Etats-Unis ?

Cette rumeur circule depuis ce weekend : Wall Street semblait y croire lundi à l'ouverture ( 1,5% pour le Nasdaq-100) avant de déchanter avec l'avalanche de dépêches témoignant d'une intensification des bombardements, et des victimes côté soldats américains en Jordanie.

Lors d'une interview donnée en toute fin d'après-midi, Trump a réaffirmé que l'Iran " supplie pour conclure un accord ".

Cet élément de langage a été servi à la presse une cinquantaine de fois au minimum depuis fin mars, provoquant -à force de répétition et de ventes à découvert d'initiés- une nette décrue du pétrole... mais côté spécialistes du pétrole, cela semble moins bien fonctionner depuis début juillet, et se heurter à un fort scepticisme depuis le 13 juillet (le WTI cotait alors 72,5/73USD).

D.Trump a rappelé que les États-Unis ont détruit la marine iranienne, l'armée de l'air, les radars, les défenses aériennes, et " 98 % certains disent 99 % " de ses missiles et drones (ce que tout le monde sait être faux au vu des dernières frappes visant la Jordanie, le Bahreïn et le Koweit.

Et pour la 58ème fois, il déclare : " Nous gagnons de façon écrasante ".

Pas de réaction négatives aux annonces de Donald Trump de droits de douane porté à 50% sur un éventail de produits en provenance du Canada, notamment agricoles et forestiers (l'énergie et les minerais ne sont pas touchés).

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