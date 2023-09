Wall Street: la remontée des rendements plombe la tendance information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 18:08

(CercleFinance.com) - Wall Street creuse ses pertes mardi, pâtissant une nouvelle fois de la remontée des rendements obligataires face au regain d'inquiétude suscité par l'envolée des cours pétroliers et son impact sur l'inflation.



En fin de matinée, le Dow Jones lâche 0,8% à 34.351,8 points, tandis que le Nasdaq Composite cède plus de 0,8% à 13.597,5 points.



Les investisseurs se détournent des actifs risqués dans l'attente des annonces du comité stratégique de la Fed, qui débute aujourd'hui et se terminera demain par une conférence de presse de son président Jerome Powell.



De l'avis général, l'institution devrait laisser ses taux inchangés, avec une probabilité d'un relèvement de taux quasiment nulle puisque le baromètre FedWatch évalue le scénario d'un 'statu quo' à 99%.



Les analystes redoutent toutefois que la récente remontée des prix du pétrole pousse la Fed à maintenir une approche restrictive.



Le regain d'inquiétude sur les cours pétroliers et leur conséquence défavorable sur l'inflation s'ajoute aux préoccupations liées à la santé de l'économie.



Conséquence, les dégagements sur le marché obligataire américain se poursuivent pour la quatrième séance d'affilée, ce qui entretient la remontée des rendements.



A plus de 4,34%, le rendement des obligations d'Etat à dix ans se rapproche de son pic annuel de 4,43%, l'approche du verdict de la Fed s'ajoutant à un contexte de remontée globale des rendements obligataires.



Le dollar profite logiquement de la hausse des rendements des Treasuries et s'apprécie de 0,1% face à l'euro qui retombe à vers 1,0680, au plus bas depuis le mois de mars.



Sur le marché pétrolier, lui aussi en hausse pour la quatrième séance consécutive, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne encore 1% à 92,4 dollars pour évoluer au plus haut depuis novembre 2022.



Ce contexte de marché pénalise en premier lieu les valeurs liées à la consommation non contrainte (-1%), même si le repli n'épargne pas les secteurs des télécoms (-0,8%) et des technologies (-0,7%).



Côté valeurs, Disney décroche de plus de 3% après avoir manifesté son intention de doubler les investissements consacrés à sa division de parcs à thème pour les porter à près de 60 milliards d'euros au cours des dix prochaines années.