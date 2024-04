Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: la prudence revient après Meta et le PIB information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 15:19









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en baisse jeudi matin suite aux prévisions décevantes dévoilées la veille par Meta Platforms, auxquelles s'ajoute l'annonce d'un net ralentissement de la croissance américaine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais perdent entre 1,1% et 1,5%, annonçant un repli marqué à l'ouverture.



L'économie américaine a ralenti davantage que prévu au premier trimestre, le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis ayant augmenté à un rythme annualisé de 1,6%, bien inférieur aux attentes du marché.



Il s'agit de son taux de croissance la plus faible en presque deux ans.



Les derniers chiffres de l'emploi ont quant à eux montré 207.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage lors de la semaine du 15 avril, un chiffre en repli de 5000 par rapport à la semaine précédente.



Mais ces indicateurs vont être occultés par la publication trimestrielle mal accueillie de Meta, la maison-mère de Facebook et d'Instagram, qui devrait compromettre le récent regain d'optimisme autour de la technologie.



Le groupe californien a publié mercredi soir des résultats en ligne, mais dévoilé une prévision de chiffre d'affaires pour 2024 jugée prudente, ce qui faisait plonger le titre de plus de 15% avant-Bourse.



'Un autre cycle d'investissements importants se profile', prévient un trader.



Meta risque bien d'entraîner dans sa chute les autres poids lourds de la technologie, y compris Alphabet et Microsoft qui publieront leurs comptes dans la soirée.





