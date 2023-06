Wall Street: la menace inflationniste relativisée information fournie par Cercle Finance • 30/06/2023 à 17:15

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a pris le chemin de la hausse vendredi matin suite à la publication de statistiques de l'inflation semblant écarter la menace d'une accélération des hausses de taux.



En toute fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,5% à 34.304,2 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse plus nettement, s'adjugeant 1,4% à 13.781,7 points.



Selon le rapport mensuel du Département du Commerce, la hausse de l'indice des prix PCE hors alimentation et énergie - la mesure de l'inflation privilégiée de la Fed - a ralenti à +4,6% en mai, contre +4,7% en avril.



Du point de vue des investisseurs, le ralentissement de la hausse des prix de base réduit en partie la pression sur les épaules de la Fed, qui s'était alarmée la semaine passée de la persistance de l'inflation.



Les propos peu accommodants tenus la semaine dernière par son président, Jerome Powell, devant le Congrès, avaient en effet alimenté la spéculation sur au moins deux nouvelles hausses de taux d'ici à la fin de l'année, ce qui avait fait remonter le dollar et les rendements obligataires, et reculer les marchés actions.



D'après les analystes, la Réserve fédérale peut se montrer encouragée par la décélération de la hausse des prix des services, dont elle commençait à juger la vigueur préoccupante.



'On sait que cette mesure de l'inflation aura une influence déterminante sur la politique monétaire d'ici à la fin de l'année', rappelle Jack McIntyre, gérant chez Brandywine Global, une filiale de Franklin Templeton.



'Je suis toujours de ceux qui s'attendent à ce que l'inflation reflue plus fortement au second semestre 2023 puis en 2024 sous l'effet du resserrement monétaire agressif qui a déjà été opéré', ajoute-t-il.



Le rendement des Treasuries à dix ans s'inscrit en baisse suite au rapport sur l'inflation à 2,82% environ contre 2,85% hier, tandis que le dollar perd du terrain face à toutes les devises de référence y compris l'euro, qui oscille autour de 1,0910 dollar.



Sur le front des valeurs, Apple est redevenu, avec un gain de 1,6%, le premier groupe coté américain a franchir le seuil des 3.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.



Nike recule de 3% en début de séance après une publication au titre du quatrième trimestre comptable qualifiée de 'mitigée' par les analystes qui pointent aussi les perspectives 'un peu juste' de l'équipementier sportif.



Disney (-0,2%) poursuit son repli de la veille, consécutif à une dégradation de recommandation des analystes de KeyBanc qui disent préférer se tenir à l'écart en raison des incertitudes entourant l'activité du géant des médias.



Constellation Brands avance de 0,4% après avoir dévoilé au titre de son premier trimestre 2023-24 un BPA en augmentation de 9% à 2,91 dollars sur une base comparable et un profit opérationnel accru de 4% à 827 millions de dollars.