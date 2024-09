Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: la lourdeur l'emporte en toute fin de séance information fournie par Cercle Finance • 18/09/2024 à 22:19









(CercleFinance.com) - Wall Street a d'abord célébré l'annonce d'une baisse de -50Pts du taux 'FED Fund' adoptée à la quasi unanimité: 2 records absolus ont été inscrit par le S&P500 à 5.692, le Dow Jones culminant à près de 42.000Pts (41.982 précisément).



Les 2 indices US historiques sont ensuite revenus à l'équilibre durant 1/2 heure avant de s'enfoncer doucement dans le rouge : le 'Dow' et le 'S&P' consolident de -0,25 et -0,3%, de même que le Nasdaq qui a effacé en 10 minutes une avance de +0,5% (il finit lui aussi en repli de -0,3%).

Le Nasdaq-100 recule de -0,45% dans le sillage de Lucid -3,7%, Intel -3,3%, Zoom -3%, Nvidia -2%, AMD -1,7%...



Globalement, c'est plutôt le 'fait accompli' qui domine mais les acheteurs n'ont pas laissé filer les indices à la baisse, ce qui est assez classique à 48H des '4 sorcières' lorsque le trimestre qui s'achève est placé sous le signe de la hausse.



Jerome Powell n'a rien dit ce soir qui puisse indisposer Wall Street et il lui a même été demandé s'il aurait baissé le taux de seulement 25Pts si cela avait reflété le consensus du marché (qui tablait effectivement sur -50Pts).



Jerome Powell a souligné à plusieurs reprises la 'résilience' de l'économie américaine avant de conforter ceux qui anticipaient le début d'un cycle de baisse des taux.

'Nous allons continuer de calibrer nos décisions meeting après meeting, en fonction des performances de l'économie, sans précipitation, d'ailleurs rien de tel ne le justifie'. La patience demeure notre ligne de conduite : le rythme des créations d'emplois ralentit mais les licenciements n'accélèrent pas'.

'D'autres baisse de taux sont anticipées par les membres de la FED car après cette 1ère baisse, la politique monétaire demeure restrictive. L'inflation continue de se contracter et cela peut expliquer la résilience de la consommation, les ménage retrouvant un peu de pouvoir d'achat'.



A 4,75/5,00, l'écart entre le loyer de l'argent et le taux d'inflation (2,6%) reste important.

Les T-Bonds ont également consolidé : le rendement des T-Bonds '2034' se tend de +7,5Pts à 3,72%, le '2 ans' prend +3,8Pts à 3,6280%, le '30 ans' prend +8Pts à 4,032%.

La courbe des taux se 'repentifie' et le 'spread' 2026/2034 s'élargit à plus de 9Pts.

Côté chiffres, l'actualité est dominée par le secteur immobilier : le Département du Commerce avait fait état hier d'un vif rebond de 9,6% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en août par rapport au mois précédent, à 1.356.000 en rythme annualisé, après une chute de 6,9% en juillet (révisée d'une estimation initiale de -6,8%).



Le 'chiffre' du jour va lui aussi dans le sens d'une activité plus robuste : les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures-, ont grimpé de 4,9% à 1.475.000 le mois dernier et les livraisons de logements ont progressé de 9,2% à 1.788.000.





