Wall Street: la lourdeur domine en amont d'une semaine chargée
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 18:07
Autour de 11h30 (heure locale), le Dow Jones recule de 0,4% à 47 510,9 points, le S&P 500 cède 0,2% à 6 828,2 points et le Nasdaq Composite se replie de 6 828,2 points.
Le S&P 500 avait progressé de 3,7% sur la semaine raccourcie de Thanksgiving, toujours porté par l'anticipation d'une baisse des taux de la Réserve fédérale, ce qui lui a permis de finir novembre sur un score mensuel légèrement positif et d'enchaîner ainsi un septième mois consécutif de hausse.
Selon les données de l'outil FedWatch du CME, plus de 87% des traders s'attendent à une nouvelle réduction du loyer de l'argent le mercredi 10 décembre, mais les paris pourraient vite évoluer au vu des nombreuses statistiques de premier plan figurant à l'agenda des prochains jours.
La semaine sera marquée, entre autres, par la parution du rapport ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis, prévue mercredi, ou encore l'annonce de l'indice PCE - la mesure de l'inflation privilégiée de la Fed - programmée vendredi.
Diffusé ce matin, les chiffre moins bon qu'attendu de l'indice ISM du secteur manufacturier a certes conforté les attentes d'un assouplissement monétaire, mais il a aussi suscité quelques inquiétudes concernant l'état de l'économie en mettant en évidence une neuvième contraction d'affilée du secteur de l'industrie.
Signe des questionnements des investisseurs, huit des 11 grands indices sectoriels S&P évoluent dans le rouge, les plus fortes baisses revenant aux services collectifs (-1,6%) et à l'immobilier (-1%).
Aidée le rebond des cours pétroliers, l'énergie signe de loin la meilleure performance du jour (+1,2%). Sur le NYMEX, le contrat janvier sur le brut léger américain gagne 1,1% à 59,2 dollars.
Dans l'attente des nombreux indicateurs prévus cette semaine, les rendements des Treasuries repartent à la hausse, celui des obligations à 10 ans remontant au-delà de 4,09% contre moins de 4,02% vendredi.
A lire aussi
-
L'opposant camerounais et figure de la gauche nationaliste Anicet Ekane, qui avait été arrêté fin octobre, la veille de la publication des résultats de la présidentielle, est mort en détention à 74 ans, lundi à Yaoundé. Président du Mouvement Africain pour la Nouvelle ... Lire la suite
-
Défiant la censure dans son pays, le cinéaste iranien Jafar Panahi, Palme d'or à Cannes, a été condamné par contumace à un an de prison pour des "activités de propagande" contre l'Etat, a annoncé lundi à l'AFP son avocat. Cette peine est assortie d'une interdiction ... Lire la suite
-
Quatorze personnes ont été arrêtées à Hong Kong dans l'enquête sur l'incendie le plus meurtrier qu'a vécu le territoire depuis des décennies, les autorités ayant découvert sur les façades des bâtiments dévorés par les flammes des filets de protection qui n'étaient ... Lire la suite
-
Négociations commerciales: industriels et supermarchés jouent l'apaisement, sur fond d'"inflation modérée"
Jouant la carte de l'apaisement après des années de tensions et de guerre des prix, grande distribution et industrie agroalimentaire démarrent lundi leurs traditionnelles négociations commerciales, aidées par la signature d'une charte et par une "inflation modérée". ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer