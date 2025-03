Wall Street: la frustration sur le commerce pèse à nouveau information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 17:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York marque le pas mercredi dans un climat d'incertitudes persistantes concernant les questions liées au commerce international.



A l'approche de la mi-séance, le Dow Jones recule d'environ 0,1% à 42.529,5 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie plus nettement de 1,6% à 17.985,9 points.



Les informations qui circulent depuis quelques jours sur les marchés concernant des nouveaux droits de douane 'réciproques' moins sévères que prévu n'ont pas suffi à rassurer les marchés, sur fond de prises de profit au lendemain de trois séances consécutives de hausse.



'Pour ma part, je demeure vendeur à chaque fois qu'un rebond se manifeste', explique un trader.



'Les gains récents apparaissent très fragiles et pourraient se volatiliser rapidement à la moindre mauvaise nouvelle concernant les surtaxes douanières', prévient-il.



Les 'Sept Magnifiques' font tout particulièrement l'objet de dégagements après avoir signé, avec un gain de plus de 6% depuis vendredi, leur meilleure performance en trois jours depuis l'élection de Donald Trump.



Le titre Nvidia décroche ainsi de près de 6%, suivi de Tesla (-5%), Amazon (-1,5%) et Microsoft (-0,7%).



Parmi les valeurs les plus sensibles aux doutes sur le commerce, des poids lourds de la cote comme Nike (-1,6%), Boeing (-1,4%) et Apple (-0,4%) pèsent également sur la tendance.



Les derniers indicateurs en date brossent par ailleurs un tableau moins reluisant de l'état de l'économie américaine, comme en témoigne le ralentissement des commandes de biens durables.



Après avoir augmenté de 3,3% en janvier, ces commandes ont progressé de seulement 0,9% en février, selon le Département du Commerce.



Dans ce climat d'incertitude, les investisseurs préfèrent se tourner vers des actifs refuges tels que l'or qui se maintient non loin de ses sommets historiques, à 3.025 dollars, toujours bien installé au-dessus des 3.000 dollars.



Les analystes de BofA ont déclaré s'attendre à ce que le métal jaune franchisse le seuil des 3500 dollars au cours des 18 mois à venir.



Le marché pétrolier est soutenu par l'annonce d'une diminution des stocks de brut américains la semaine dernière, selon les chiffres publiés par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).



Le baril de brut léger texan (West Texas Intermediate, WTI) reprend plus de 1,3% pour se rapprocher du seuil des 70 dollars.





