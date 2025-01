Wall Street: la fin de semaine s'annonce positive information fournie par Cercle Finance • 17/01/2025 à 15:16









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en hausse vendredi à quelques jours de l'investiture de Donald Trump, même si les investisseurs pourraient limiter leurs prises de risques en attendant les premières annonces concrètes du nouveau président américain.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais progressent de 0,5% à 1%, annonçant un début de séance dans le vert.



Les marchés d'actions américains avaient enchaîné les records en fin d'année dernière dans le sillage de l'élection de Donald Trump, qui a promis de baisser les impôts et de déréguler de nombreux secteurs.



Mais Wall Street tend à consolider à l'horizontale depuis près d'un mois dans l'attente de plus de précisions concernant la politique qu'adoptera la nouvelle administration, tout particulièrement au niveau commercial.



Depuis le 1er janvier, le S&P 500 - l'indice de référence des gérants américains - affiche une hausse de moins de 1%, là où l'Euro STOXX 50 gagne plus de 5% dans le même intervalle.



L'homme d'affaires new-yorkais sera officiellement intronisé lundi en tant que 47ème président des Etats-Unis.



'La bonne nouvelle, c'est qu'il hérite d'une économie robuste, soutenue par un marché du travail en bonne santé', soulignent les équipes de la banque suisse J.Safra Sarasin.



Ses promesses de dérégulation et la perspective de voir se dessiner de nouveaux droits de douane laissent cependant dessiner une politique inflationniste qui pourrait pousser la Fed à freiner ses baisses de taux.



Avec une économie proche du plein emploi et une inflation qui tend à se réveiller, la poursuite de l'assouplissement monétaire apparaît en effet moins pertinent dans les conditions actuelles.



'Les investisseurs ont besoin de clarté sur les projets de Trump avant de déployer leurs capitaux', écrivaient ce matin les stratèges de Barclays.



En attendant Trump, le marché a réagi favorablement aux dernières statistiques ayant trait à l'immobilier.



Le Département du Commerce a fait état ce matin d'un bond de 15,8% des mises en chantier de logements en décembre, reflétant un marché de logement en nette amélioration.



Les permis de construire de logements américains - censés préfigurer les mises en chantier futures - se sont pour leur part tassés de 0,7%.



Attendus d'ici quelques minutes, les chiffres de la production industrielle devraient montrer que le secteur manufacturier s'est légèrement ressaisi en décembre.



Sur le marché des emprunts d'Etat, le rendement à dix ans américain poursuit son recul aux abords de 4,58%, s'éloignant encore davantage du pic de plus de 4,80% inscrit au début de la semaine.



Le pétrole, dont l'envolée a été l'un des faits dominants de ce début d'année, consolide mais reste toujours à des niveaux proches de plus hauts depuis l'été dernier.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd actuellement 0,3% à 78,4 dollars, mais reste bien parti pour aligner une quatrième semaine consécutive de hausse avec des gains hebdomadaires de plus de 2%.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.