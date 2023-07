Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: la Fed et les résultats de la 'tech' en vue information fournie par Cercle Finance • 24/07/2023 à 15:13









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en hausse lundi matin dans un climat toutefois prudent à l'orée d'une semaine particulièrement chargée sur le plan de la politique monétaire et des résultats d'entreprise.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,1% à 0,2%, annonçant un début de séance plutôt favorable.



La semaine qui débute aujourd'hui sera notamment animée, à partir de demain et jusqu'à mercredi après-midi, par la réunion stratégique de la Réserve fédérale.



Si un nouveau tour de vis de 25 points de base semble totalement acquis, les investisseurs seront attentifs à toute évolution du discours de Jerome Powell, son président, qui pourrait entériner la fin du cycle de hausses de taux.



Les résultats des premiers 'GAFAM', ces poids lourds de l'Internet largement à l'origine de la récente séquence haussière du Nasdaq, pourraient par ailleurs apaiser les inquiétudes des investisseurs quant à l'évolution de la croissance.



'Les 'géants de la tech' devraient toujours afficher l'une des meilleures croissances bénéficiaires des entreprises américaines au deuxième trimestre', rappelle Axelle Pinon, membre du comité d'investissement de Carmignac.



Microsoft, Alphabet et Meta Platforms - qui publieront leurs comptes dans les jours qui viennent - ne sont toutefois que quelques-unes des entreprises devant dévoiler leurs performances cette semaine.



Sur la petite centaine d'entreprises du S&P 500 qui ont publié leurs comptes avant ce lundi, 75% d'entre elles ont dévoilé des profits supérieurs aux attentes, contre une moyenne de 77% à cinq ans et de 73% à dix ans.



Les marchés attendent aussi une série d'indicateurs conjoncturels, avec en point d'orgue la première estimation du PIB de deuxième trimestre, qui tombera jeudi.



Le consensus mise sur une croissance de +1,8% sur la période avril-juillet, contre +2% au premier trimestre, le ralentissement de la consommation des ménages ayant été plus que compensé par la vigueur du secteur des services.





