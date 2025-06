Wall Street: la faiblesse du dollar soutient la tendance information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 17:31









(CercleFinance.com) - Après des débuts timides, la Bourse de New York s'est orientée en légère hausse jeudi dans un marché soutenu par la glissade du dollar, retombé à ses plus bas niveaux depuis trois ans.



En fin de matinée, le Dow Jones grignote 0,1% à 42.876 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,2% à 19.660,8 points.



Le Département du Travail a fait savoir avant l'ouverture que les prix à la production avaient augmenté de 0,1% en mai par rapport au mois précédent, en données totales comme en excluant l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux.



Ces chiffres témoignent d'une meilleure maîtrise de l'inflation aux Etats-Unis, une dynamique qui pourrait éventuellement inciter la Fed à réduire de nouveau ses taux, qui n'ont désormais plus bougé depuis la fin 2024.



L'autre statistique du jour, celle des inscriptions au chômage ressorties stables la semaine passée, est également venue renforcer les espoirs d'un assouplissement monétaire rapide de la Fed.



Le dollar est retombé dans la foulée à son plus bas niveau depuis début 2022 face aux devises des principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis, une bonne nouvelle pour les valeurs les plus tournées vers l'export.



Les dernières semaines ont d'ailleurs montré une reprise de la corrélation entre l'affaiblissement du dollar et la hausse de Wall Street, qui a repris plus de 20% depuis ses planchers d'avril.



En revanche, la faiblesse du dollar ne soutient pas les cours du pétrole, le baril de brut léger texan (WTI) refluant de 0,9% à 67,6 dollars alors qu'il flirtait encore avec les 69 dollars hier.



Sur le front obligataire, les rendements des Treasuries poursuivent leur repli, celui du 10 ans, référence du marché obligataire américain, revenant vers 4,38% contre plus de 4,50% hier.



S'agissant des valeurs, Boeing lâche autour de 5% après le crash d'un 787 d'Air India à destination de Londres, qui transportait 242 personnes à son bord.





