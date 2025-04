Wall Street: la contraction du PIB jette le doute information fournie par Cercle Finance • 30/04/2025 à 15:22









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir dans le rouge mercredi matin sous le coup de l'annonce d'une contraction surprise du produit intérieur brut (PIB) américain au premier trimestre, une nouvelle qui a refroidi l'optimisme des investisseurs après six séances consécutives de hausse.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais cèdent entre 0,8% et 1,8%, laissant entrevoir une nette consolidation en début de séance.



Les espoirs que l'économie américaine parvienne à échapper à la récession en dépit des nouveaux droits de douane de l'administration Trump ont été mis à mal ce matin par les chiffres du Département du Commerce.



Selon Washington, le PIB des Etats-Unis s'est en effet tassé de 0,3% en rythme annualisé au premier trimestre, après une hausse de 2,4% sur le dernier trimestre de 2024.



Cette baisse surprise - puisque les économistes attendaient une légère croissance de l'activité - est principalement attribuable à une augmentation des importations et à une diminution des dépenses publiques, deux éléments qui semblent refléter des effets de la politique de Donald Trump.



'C'est sûr, l'incertitude qui règne en ce moment est forcément de nature à pénaliser la croissance', rappelle un trader.



Les chiffres de l'enquête ADP sur l'emploi ont quant à eux montré que le secteur privé n'avait créé que 62.000 emplois en avril, un niveau largement inférieur aux attentes et à comparer aux 155.000 annoncées le mois précédent.



Après ces statistiques témoignant d'un ralentissement de l'activité, les investisseurs prendront connaissance, peu après l'ouverture, des chiffres des dépenses et des revenus des ménages, qui les renseigneront sur l'évolution de la consommation dans le pays.



Ceux-ci intégreront surtout de l'indicateur des prix PCE, la mesure préférée de l'inflation de la Fed.



Parallèlement, la saison des résultats continue d'avancer, avec des performances trimestrielles qui s'avèrent comme souvent mitigées.



Si certaines publications comme celle de Caterpillar sont applaudies, d'autres sont franchement boudées (Visa), voire même lourdement sanctionnées (Starbucks).



Certaines entreprises, telles que GE Healthcare, ont par ailleurs revu à la baisse leurs perspectives de croissance des bénéfices cette année en raison de la mise en place des nouvelles surtaxes douanières.



Cette journée décidément riche en actualités se clôturera ce soir, après la clôture, par les résultats de Microsoft et de Meta, qui seront suivis demain soir par ceux d'Apple et d'Amazon.





