Wall Street: la confiance semble reprendre le dessus

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait se redresser, à en croire les futures sur le S&P500 (+0,3%) et le Nasdaq-100 (+0,3%), la confiance pour l'économie américaine semblant reprendre le dessus sur les tensions des taux qui ont pesé sur le moral la veille.



'L'optimisme qui règne sur les marchés américains des actions et des obligations d'entreprises alors que le marché du travail s'avère résilient est logique pour nous', juge Capital Economics, qui s'attend donc à ce que la tendance favorable se poursuive.



'Pour l'instant, la hausse des taux américains sur le marché obligataire, dans la foulée des chiffres de l'emploi pour le mois de septembre, ne constitue pas une entrave à la hausse des actions', estime pour sa part Christopher Dembik, chez Pictet Asset Management.



'Le taux à deux ans a, par exemple, atteint le seuil symbolique des 4% hier, un point haut depuis août 2023. Mais si la hausse se poursuit, on sait par expérience que cela va se répercuter négativement sur les bourses', prévient toutefois le conseiller en stratégie.



Seule donnée de la séance, le déficit commercial des Etats-Unis s'est réduit de 10,8% à 70,4 milliards de dollars en août par rapport au mois précédent, grâce à un tassement de 0,9% des importations et à une hausse de 2% des exportations.



Sur le front des valeurs, Honeywell fait part d'un plan de scission -d'ici fin 2025 ou début 2026- de son activité matériaux avancés en une société indépendante cotée en bourse, un projet qui doit notamment lui permettre d'optimiser son portefeuille.



PepsiCo confirme, à l'occasion de sa publication trimestrielle, viser pour l'exercice une progression minimale de 8% du BPA coeur à changes constants, mais n'attend plus qu'une croissance organique des revenus dans le bas de la plage à un chiffre.





