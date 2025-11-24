 Aller au contenu principal
Wall Street: la confiance revient à l'approche de Thanksgiving
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 15:20

Wall Street devrait aborder la semaine de Thanksgiving de meilleur pied après sa lourde chute de la semaine passée, due à un contexte de craintes sur la poursuite de l'assouplissement monétaire de la Fed et d'inquiétudes autour de la valorisation des grandes valeurs de la tech.

Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais gagnent entre 0,2% et 0,8%, annonçant un rebond modéré après les pertes essuyées la semaine dernière.

Sur l'ensemble de la semaine écoulée, le Dow Jones comme le S&P 500 avaient reculé de 2%, tandis que le Nasdaq avait décroché de 2,7%.

Pour la première fois depuis de longs mois, le S&P est repassé sous sa moyenne mobile à 50 jours, un signal technique jugé préoccupant.

Quant à l'indice VIX de la volatilité, souvent présenté comme le baromètre de la peur, il a dépassé jeudi dernier le seuil des 28 points, un niveau proche de la barre des 30 considérée comme indicatrice d'un stress maximum, avant de terminer la semaine autour de 23.

Si ces éléments négatifs sont de nature à alimenter la crainte d'une correction, qui se définit par une baisse de 10% par rapport aux pics les plus récents des marchés, ils pourraient aussi conduire les opérateurs à se lancer dans quelques rachats à bon compte en vue du traditionnel 'rally' de fin d'année.

Pour certains observateurs, le repli des marchés d'actions témoigne d'une réaction de panique excessive de la part des investisseurs qui ne devrait pas empêcher les valeurs de l'IA de finir l'exercice en beauté et de continuer de porter la tendance en 2026.

'Le récent mouvement de consolidation semble davantage s'apparenter au débouclage d'un positionnement qui tendait à devenir extrême sur les valeurs de croissance plutôt qu'à une correction généralisées', indique-t-on chez Deutsche Bank.

Avec l'essor rapide de l'IA et ses gains au niveau de la productivité, les analystes de la banque allemande se sont ainsi donné un objectif de 8 000 points pour l'indice S&P 500 d'ici à la fin de l'année prochaine, ce qui correspond à un gain de plus de 21% sur les 12 mois à venir.

La célébration, jeudi, de la fête de Thanksgiving pourrait par ailleurs favoriser le secteur de la distribution, traditionnellement le grand gagnant du 'Black Friday' qui donnera ce vendredi le coup d'envoi des achats des fêtes de fin d'année.

Sur le front des indicateurs, les investisseurs s'intéresseront à l'inflation demain avec les chiffres des prix producteurs ainsi qu'à la consommation avec la parution des ventes de détail, qui avaient été retardés par le 'shutdown'.

Egalement à l'agenda figureront les résultats de Dell qui permettront d'en savoir davantage sur la santé du compartiment technologique.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

