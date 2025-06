Wall Street: l'optimisme perdure avant une semaine écourtée information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 15:17









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait poursuivre sa progression lundi à l'entame d'une semaine qui sera écourtée par la fête nationale américaine.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent d'environ 0,5%, signalant une ouverture dans le vert.



Les investisseurs se préparent à une semaine potentiellement décisive avec la publication de la statistique des créations d'emplois de juin, qui dira si le ralentissement est suffisamment marqué pour que la Réserve fédérale adopte des mesures de soutien à l'activité.



Exceptionnellement, ces données paraîtront jeudi, et non pas vendredi, journée pendant laquelle les marchés américains seront fermés pour cause d''Independence Day'.



Les économistes prévoient en moyenne 120.000 créations d'emplois en juin, après les 139.000 annoncées pour mai, avec un taux de chômage qui pourrait repartir à la hausse, de 4,2% à 4,3%.



La perspective d'une prochaine baisse de taux de la Fed, justifiée par la décélération de l'activité, a largement contribué au mouvement de hausse de Wall Street ces dernières semaines.



Avec l'apaisement des tensions commerciales et la fin des hostilités au Proche-Orient, le S&P 500 et le Nasdaq Composite en ont profité pour établir de nouveaux plus hauts historiques vendredi.



Ces records se sont accompagnés d'un reflux de la volatilité et d'un élargissement des secteurs contributeurs à la hausse, qui s'appuie désormais sur une base plus large, signe d'un marché en meilleure santé et potentiellement plus résilient.



L'indice VIX du CBOE, souvent considéré comme le baromètre de la peur à Wall Street, a clôturé vendredi à 16,3, sous son niveau de fin 2024 (17,4) et bien en deçà de son pic annuel de 52,3 atteint le 8 avril.



Au-delà de ce climat de marché visiblement plus serein, les analystes notent un autre développement encourageant, à savoir l'élargissement de la participation à la hausse.



L'indice S&P du secteur de l'industrie affiche ainsi une progression de 12% depuis le 1er janvier, talonné par les services de communications (+11%), les services aux collectivités (+9%) et les valeurs financières (+8%).



Cette dynamique indique que le 'rally' boursier ne repose plus uniquement sur les valeurs technologiques, mais qu'il bénéficie désormais d'un soutien plus généralisé, un élément généralement de bon augure en vue d'une poursuite de la progression des indices.





