Wall Street: l'optimisme domine toujours

(CercleFinance.com) - Wall Street parvient à maintenir le cap de la hausse jeudi, les investisseurs conservant leur optimisme à la veille du rapport sur l'emploi dans l'espoir d'une prochaine baisse des taux et d'une reprise des négociations commerciales entre Washington et Pékin.



En fin de matinée, le Dow Jones conserve une petite avance de 0,1% à 42.442,7 points, tandis que le Nasdaq Composite s'octroie une progression plus nette de 0,4% à 19.538 points.



Les investisseurs ont pris connaissance ce matin de nouveaux indicateurs sans éclat qui les incitent à espérer un nouvel assouplissement de la politique monétaire de la Fed.



Publiée une heure avant l'ouverture, la statistique des inscriptions hebdomadaires au chômage a notamment montré une hausse de 8000 dossiers la semaine dernière, signe d'une détente sur le marché du travail.



Autre donnée publiée dans la matinée, le déficit commercial des Etats-Unis s'est réduit en avril, grâce notamment à une baisse des importations qui suggère que la politique commerciale protectionniste de Donald Trump commence à porter ses fruits.



Soutenu en outre par une hausse des exportations, le déficit américain est tombé à 61,6 milliards de dollars, contre 138,3 milliards de dollars le mois précédent.



Mais c'est surtout la publication demain du rapport mensuel sur l'emploi pour le mois de mai que les investisseurs attendent le plus.



Des chiffres moins bons que prévu pourraient s'avérer positifs pour les actifs à risque car ils augmenteraient la probabilité d'une baisse des taux de la Réserve fédérale, en juillet voire en septembre.



La tendance est également portée par l'officialisation d'une conversation téléphonique ayant eu lieu entre Xi Jinping et Donald Trump, 'à la demande de ce dernier' précisent les médias chinois.



Sur son réseau social Truth, le président américain a précisé que l'appel téléphonique - qui a duré une heure et demie - avait uniquement porté sur les questions commerciales et permis de clarifier les questions autour des terres rares.



Une réunion entre des représentants de haut niveau des deux pays est prévue prochainement, a-t-il ajouté, même si les détails du lieu et de la date restent encore à déterminer.



Enfin, Trump a souligné que Xi l'avait invité, lui et la Première Dame, en Chine, une invitation que le locataire de la Maison Blanche dit avoir acceptée 'avec enthousiasme'.



Il semble cependant peu probable que les marchés américains montent beaucoup plus haut en l'absence d'éléments plus concrets et encourageants dans les négociations commerciales sino-américaines.



Les valeurs technologiques comme Amazon, Microsoft, Nvidia et Cisco profitent cependant de cette détente pour signer quelques unes des progressions les plus notables de la matinée.



Visa avance de 0,5% dans le sillage d'un relèvement de recommandation des analystes de Mizuho.



Avec un repli de 1,3%, Procter & Gamble signe la plus forte baisse du Dow après l'annonce de la suppression de quelque 7000 postes, soit un peu plus de 6% de ses effectifs mondiaux, dans le cadre d'un plan de restructuration qui sera déployé au cours des deux prochaines années.



Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans, qui s'était détendu ces derniers jours, remonte au-delà de 4,38% dans l'espoir d'un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine qui améliorerait les perspectives économiques et écarterait le besoin de nouvelles baisses de taux.



Le dollar recule face à l'euro, qui revient en direction de 1,1450, suite aux déclarations prudentes de Christine Lagarde, la présidente de la BCE, sur l'évolution de la politique monétaire de l'institution dans la foulée de la baisse de taux de 25 points de base décidée aujourd'hui.





