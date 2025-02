Wall Street: l'inflation rassure, mais le climat reste tendu information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 16:54









(CercleFinance.com) - Wall Street retrouve un peu d'allant vendredi en réaction à une inflation jugée mieux contrôlée, même si l'aversion au risque reste présente du fait du récent retour des tensions commerciales.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,6% à 43.480,5 points, tandis que le Nasdaq Composite reprend 0,5% à 18.640,5 points.



La publication, ce matin, de données montrant un ralentissement de l'inflation est venue soutenir les espoirs d'une politique monétaire plus souple de la part de la Fed.



Le Département du Commerce a annoncé que l'indice 'PCE', mesure de l'inflation privilégiée de la Fed, avait augmenté de 2,5% en rythme annuel en janvier, contre 2,6% en décembre.



Hors alimentation et énergie, l'inflation de base 'core PCE' a ralenti de manière encore plus significative, de 0,3 point de pourcentage pour revenir à 2,6%.



Il s'agit de son plus bas niveau depuis mars 2021.



'Pour la Fed, qui était dans l'attente de nouveaux progrès en termes de désinflation, c'est une bonne nouvelle', estime Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.



'Toutefois, elle devrait continuer à porter son attention sur les politiques de la nouvelle administration Trump, en particulier sur les droits de douane', tempère-t-il.



Ce vendredi marque en effet la fin d'une semaine turbulente pour les marchés d'actions américains, qui ont pâti pêle-mêle d'inquiétudes concernant l'état de l'économie, d'un retour des craintes de guerre commerciale et de la relative indifférence réservée aux bons résultats de Nvidia.



La Bourse de New York a d'ailleurs signé hier sa pire séance depuis le 7 février dernier, avec des pertes de 2,8% pour le Nasdaq.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow Jones affiche pour l'instant un gain symbolique de 0,1%, tandis que le Nasdaq accuse des pertes hebdomadaires de plus de 4%.



A l'annonce des derniers chiffres de l'inflation, le dollar s'est retourné à la baisse, ce qui permet à l'euro de remonter au-delà du seuil de 1,04, tandis que les marchés obligataires ont pris la direction inverse.



Sur le marché des taux, déjà très entouré ces derniers jours avec le retour de l'aversion pour le risque, le rendement des 'Treasuries' à 10 ans accentue son repli vers 4,25% pour revenir à un plancher de plus de deux mois.



Du côté des valeurs, HP lâche plus de 6% après avoir dévoilé des résultats de 4ème trimestre sans surprise et déclaré que sa croissance en 2025 serait surtout concentrée sur la seconde partie de l'exercice.



Dell chute également de 6% après avoir déclaré que sa marge brute se tasserait sur son exercice 2025/2026.





